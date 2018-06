Ondřej Vetchý: Sport je jen nadstavba, ale buduje charakter

„To je fascinující. Jenže tam jak jsem lezl, zkoušel jsem to rychle a tím, jak na to nejste zvyklý a jak jsem na to zbytečně těžký a osvalený, tak se vám z rukou stanou takové bakule. Je to strašně zbytné, jak se držíte jenom tím zápěstím, tak jsem měl to zápěstí zbytnělé jak Pepek námořník a nemohl jsem rukama vůbec hýbat,“ přiznal herec.

Vetchý je velkým sportovním fanouškem. Pohyb miluje už od malička. „Volejbal jsem hrál, atletiku jsem dělal, chodil jsem do plavecké školy. Vyhrál jsem mistrovství republiky v běhu,“ prozradil.

Sport je pro něj souhrn několika dokonalých výhod. Naučí člověka pravidlům a pomáhá lepšímu charakteru. „Musíme si přiznat, že sport je pouze nadstavbou reálného světa. To nejlepší z něj bychom se měli snažit do toho reálného života přenést. To jsou nějaké hodnoty, kvůli čemu sport vznikl a kvůli čemu je důležitý nejen pro zdraví, ale i vyprofilování charakteru a uvědomování si hodnot,“ míní Vetchý.

Herec letos v rámci projektu pomáhal vybrat šest mladých českých a slovenských sportovců, kteří převzali šeky v celkové hodnotě milion korun. První místo a 350 tisíc získala slovenská plavkyně Barbora Mišendová. Druhý skončil rychlolezec Jan Kříž a získal 250 tisíc. Za bronzové umístění si 150 tisíc odnesla cyklistka Barbora Průdková. Desetibojař Jan Doležal skončil čtvrtý a obdržel částku 100 tisíc, pátý volejbalista Donovan Džavoronok si odnesl 80 tisíc a šestý sprinter Jakub Matúš 70 tisíc korun.