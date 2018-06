Vetchý trpěl při projekci Příběhu kmotra, vadily mu dva detaily

Ondřej Vetchý před pár dny viděl pracovní verzi snímku. Ale těsně před koncem projekce se rozčílil. Vztyčil obě ruce (nemusel vstávat, protože při projekci jako jediný stál a nervózně přešlapoval) a zaburácel: "Tak to teda ne. To se vám nepovedlo. Takhle to tam být nemělo."

Vetchému, který je znám svou pečlivostí a perfekcionismem, vadily dva kraťounké záběry z konce filmu. V jedné sekvenci mu chyběl "delší" výraz tváře, v druhé mu naopak scházel ostřejší střih, když zvedal hlavu od hrudi nahoru. Byly to jen naprosté "detailíčky", které by snad obyčejný divák ani nepostřehl, ale Vetchý trval na svém. A slušně, ale přitom velmi důrazně žádal jejich opravu. Pak se omluvil, že musí jít kouřit, odešel na ulici a už se nevrátil.

Lukáš Vaculík, Ondřej Vetchý a Jan Vondráček při natáčení filmu Příběh kmotra na pražském Senovážném náměstí.

"To ten rozhovor asi fakt nebude procházka růžovým sadem," říkal jsem si v duchu, když Vetchý naštvaně odešel z projekce. Byl jsem s ním totiž domluven, že mi poskytne rozhovor do čtvrtečního Magazínu DNES. A vybavily se mi zvěsti o tom, jak nerad dělá interview, jak se nad ním schází třeba i půl roku, a jak si nebere servítky a klidně chytne novináře i pod krkem.

Jenže Vetchý má i jinou tvář. Sešli jsme se sice osmkrát a trvalo to dva měsíce. Párkrát se také stalo, že zvýšil hlas, když vysvětloval své argumenty, ale pod krkem jsme se nechytili. A většinou byl naopak milý a vstřícný.

Jeho skutečná povaha byla nejlépe vidět na detailech. Tak třeba, když jsem od něj odjížděl jednou pozdě večer z rozhovoru domů, podíval se na mě a řekl: "A vy fakt teď jedete autem 50 kilometrů domů? Tak mě potom jen prozvoňte, abych věděl, že jste v pořádku dorazil."

Nebo momentka z chvíle, kdy se na jedné schůzce předčasně rozloučil s fotografy, kteří ho přijeli fotit do kavárny (neměl dobrý den, tak je odmítl). Když je pak viděl, jak se ověšují těžkými aparáty, světly, deštníky a jinou technikou, a kráčí pryč z kavárny, tak na ně omluvně zavolal: "Ježiš, nemáte to těžký? Nechcete někam svézt? Jo, vy tady máte auto, tak jo. Tak se omlouvám. A příště to už uděláme."

Drží slovo. Rozhovor vznikl a fotky také. I filmaři nakonec Vetchému vyhověli a detaily upravili. Jak tedy snímek jeho hlavní hrdina hodnotí? "Je hrozně těžké se na sebe koukat a ještě to navíc hodnotit. Ale ověřil jsem si, že když si nevadím, tak to většinou funguje. Při projekci jsem si většinou nevadil. A druhá půlka pak docela už sviští. I to mě uklidnilo," říká v rozhovoru.



