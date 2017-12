Vetchý a bulvár, rozvod Paroubka i Janečkova milenka vás zajímali nejvíc

Boj s bulvárem

V březnu 2017 herec Ondřej Vetchý (55) uspěl s žalobou na týdeník Spy v odvolacím řízení. Podle soudu dnes již zaniklý časopis pochybil, když před čtyřmi lety uvedl, že herec přišel na vyhlášení Českého lva s milenkou. Ve skutečnosti ho doprovázela jeho žena. Manželé vysoudili 700 tisíc korun. Dnešní verdikt je pravomocný.

VIDEO: Odvolací soud: 700 tisíc korun za útok bulváru je přiměřená částka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Herec pak v listopadu uspěl s další žalobou kvůli nepravdě v bulvárním tisku. Městský soud v Praze rozhodl, že ho má vydavatelství Bauer Media odškodnit půl milionem korun za dva články. Podle jednoho z textů měl Vetchý napadnout člověka cvičícího v posilovně. Herec tam ale v době incidentu nebyl.

Bez hosta

Podzim 2017 byl pro moderátora Jana Krause (64) trochu hektický. Začátek nové sezony jeho show nebyl zrovna nejpříjemnější. Na natáčení totiž nedorazil jeden z pozvaných hostů, režisér a producent Viktor Tauš. Stalo se to poprvé za 10 let existence pořadu. Produkce musela 15 minut před začátkem natáčení sehnat náhradu. Zahrála náhoda. V hledišti byl šéf FTV Prima Marek Singer, který tak měl jedinečnou příležitost vyzkoušet si roli hosta.



Rozvody politiků

Čtenáře loni zajímal také život bývalého premiéra Jiřího Paroubka (65). Nejen útěk jeho druhé manželky Petry (44), jejich dohadování ohledně péče o dceru Margaritu (8), výhrůžky dalšími soudy, svatba syna z prvního manželství, ale také přiznání nové partnerky, kterou je bývalá poslankyně ČSSD Gabriela Kalábková (41).

„Gábina je klidná síla. Je to prostě člověk, na kterého je spolehnutí. Je to, nevím, jestli není příliš intimní to říct, velmi oddaná žena. Je to velmi klidný vztah. Klidný přístav, do kterého jsem z toho předchozího turbulentního, byť krásného vztahu přišel docela rád,“ řekl Paroubek v září.

V říjnu 2017 Václav Klaus mladší (48) oznámil, že se po pěti letech rozhodl ukončit manželství se svou ženou Lucií (32). Pro politika je to už druhý rozvod. Dvojice spolu má dceru Elišku (4). Podle Klause vztah s Lucií skončil letos v červnu a on prý už vyčerpal všechny možnosti slušného a spravedlivého rozchodu. Proto podal žádost o rozvod. Pár týdnů po rozchodu ale našel novou lásku. Jeho novou přítelkyní je jeho bývalá kolegyně z Centra pro občanské svobody Simona Vandová (31).



Focení porna

Zpěvačka Heidi Janků (55) zavzpomínala na focení lechtivých snímků v magazínu Lucky Boy. Díky nim začátkem 90. let vydělala dost peněz. Když se totiž s manželem vrátili z Monaka, kde jim nevyšlo podnikání, byli bez prostředků. Když ale později dostala nabídku nafotit porno, odmítla.

„Dokonce jsem dostala nabídku od toho časopisu, který fotil takové ty úplné roznožky. To jsem tedy odmítla. Gynekologické manuály nemusím. A tam už byl honorář velký. Začalo to na nějakých dvou milionech a došlo to až ke čtyřem. Ale nešla jsem do toho,“ řekla. „V té době jsem už zase zpívala a nepotřebovala se takhle zviditelňovat. Místo mě byla Diana Kobzanová.“



VIDEO: Heidi Janků v Limuzíně s Mírou Hejdou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Milenka ženatého miliardáře

Několik měsíců se řešil poněkud netradiční vztah miliardáře Karla Janečka (44). Ten na podzim přiznal, že vedle své manželky Mariem má vztah ještě s další ženou. Jeho milenka Lilia Khousnoutdinova přiznala, že měli v Bhútánu buddhistický obřad a čekají miminko. Prozradila, že vyznává polyamorii, tedy otevřené vztahy, a rozvedla se. Janeček ale zřejmě zůstane ženatý.

„Můj pocit je, že Karel vyznává spíš bigamii než polyamorii, tedy snaží se mít dva zcela rovnocenné vztahy. Nevím, zda je to reálné. A věřím, že momentálně neusiluje ani o žádný další vztah, protože má dost práce s námi dvěma - s nadsázkou řečeno,“ řekla kněžka, která pořádá semináře pro ženy například o orgasmu, a je také dulou či návrhářkou.

Královská a utajená svatba

Čtenáře také zajímalo všechno kolem téměř královské svatby Pippy Middletonové (34). Mladší sestra vévodkyně Kate (35) v květnu 2017 řekla své ano miliardáři Jamesi Matthewsovi (42). Na obřad, označovaný za svatbu roku, a následnou hostinu bylo pozváno 350 lidí včetně prince Williama s Kate a jejich dětmi Georgem a Charlotte.

Novomanželé James Matthews a Pippa Middletonová a sestra nevěsty vévodkyně Kate (Englefield, 20. května 2017)

Vdala se také zpěvačka Ewa Farna (24), která tím mnohé fanoušky překvapila. Vzala si svého přítele Martina Chobota (28), s nímž chodí už čtyři roky. Znají se ale mnohem déle, Chobot je jejím kytaristou. Veselku se jim podařilo utajit před novináři a šťastnou novinku oznámila na sociálních sítích.

„Drazí fanoušci, ani nevíte, jak jsem šťastná, že vás o tom mohu informovat sama, svými slovy. Když se hodně chce, tak i ve světě showbyznysu to jde, nebo máme prostě štěstí na lidi kolem, kterým důvěřujeme a oni tu důvěru nezklamali... Před pár dny jsme se s mým Martinem vzali a prožili nejkrásnější den našeho života. Po čtyřech letech vztahu a devítiletém přátelství v kapele. Co víc dodat. Milujte se,“ napsala zpěvačka v září 2017 ke společné novomanželské fotce a přidala také hashtagy, že manželství není jen papír a je „cool“.