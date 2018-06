Fungujeme líp než před rozchodem, říká skifař Synek o manželství

"Přes půl roku jsme zase spolu. Nebyli jsme spolu asi dva měsíce. Bylo to takové chaotické období. Já se k tomu už nechci vracet a jsem rád, že to nakonec dopadlo dobře," řekl Ondřej Synek v pořadu Limuzína.

"Všechno jsme si vysvětlili, urovnalo se to, fungujeme lépe než před rozchodem a máme dvě krásné a zdravé děti," dodal otec ročního Matyáše a tříleté dcery Alice.

Ondřej Synek s manželkou v době, kdy byla těhotná.

Ačkoli s manželkou nebyl jen krátce, stále se o tom mluví. "Třeba když jsem byl s kamarády na čundru na motorce a přišel jsem do hospody, tak se mě na to ptali, nevěděli, že to dopadlo dobře," prozradil Synek.

Nejhorší pro něj bylo, když ho začali sledovat paparazzi. "Je to nepříjemné. My sportovci na to nejsme zvyklí, nejsme ze showbyznysu. Celebrity se tím živí a mají to zapotřebí, my ne," říká úspěšný skifař.

Celý rozhovor s ním odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45 v pořadu Limuzína. S limuzínou, kterou se svezl Ondřej Synek a další slavní hosté pořadu, se budou příští týden moct projet i diváci Óčka. Stačí přijít ve středu 21. srpna v 11 hodin do sídla televize.