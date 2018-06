Ondřej Soukup vydá synovi desku

O pár minut později se přiznal: „My jim tu desku s Filipem Sirotkem vydáme. Založili jsme kvůli ní vlastní label – On Air Music.“

Ondřej Soukup, dvorní hudební skladatel Lucie Bílé a populární porotce SuperStar, tak sází na vlastního syna. Ponechává mu však tvůrčí volnost.

„Ať si dělá svoji vlastní muziku. To je strašně důležité, aby se ubíral svojí vlastní cestou a nebyl nikým ovlivňován. Já mu dám jenom technickou podporu, protože na to nestačí. Ale to je všechno,“ vysvětluje Soukup svůj podíl na projektu.

František, jenž dal dohromady kapelu NightWork a mimo jiné složil písničku Mat dámou, která provází seriál On je žena, je prý beztak zarputilý, takže by se vést ani nenechal. Deska vyjde na přelomu dubna a května a písnička Like a Fire je jediná, ke které František Soukup napsal i slova. S dalšími vypomohl dosud neznámý textař. Maminka – Gábina Osvaldová – si ani neškrtla. Hlavně proto, že všechny texty jsou anglické. „Zkoušeli jsme zpívat i v češtině, ale bylo to legrační. Lusja i Patrick mají silný přízvuk,“ vysvětluje František. Ludmila Vladimirovna Zubkova je Ruska, Patrick Jurdič trávil většinu života v Rakousku. Proto mu také v kapele říkají Šnicl. Druhá přezdívka, která se ujala, je Krasoň.

„Já se mám hrozně rád, ale na něho fakt nemám,“ ujede režisérovi Sirotkovi, když sleduje Patricka na obrazovce. A už ho napomíná: „Prosím tě, jestli k tomu řetízku na ruce nemáš nějaký zvláštní vztah, tak si ho radši sundej.“ Patrick, který vyhrál soutěž Chorvatský idol, neodporuje. Náramek končí v kapse kalhot. „A ty se Lusjo netvař tak znuděně,“ zaútočí Sirotek na dívku, které v kapele přezdívají Maminka, protože je nejstarší. Kamera se rozjíždí nanovo. Zabírá tančícího Patricka Jurdiče a Františka Soukupa. Vlní se tak, jak to cítí. František prý nemá dost trpělivosti, aby chodil k nějakému choreografovi, Jurdič zase nemá čas. Jeho kariéra se rozjíždí rychlostí expresu. Minulý týden se byl v Chorvatsku fotit na přebal svého singlu, dnes vystupuje na jedné prstižní akci a před sebou má natáčení pro televizi. K tomu všemu musí stíhat školní povinnosti.

Ty ovšem plní i Lusja, která studuje na pražské konzervatoři skladbu. Do Prahy přijela před šesti lety a za sebou už měla docela slušnou kariéru. V Rusku byla jeden čas registrována jako nejmladší členka unie hudebních skladatelů. Navíc má na svém kontě vítězství v obdobné soutěži, jako je Česko hledá SuperStar. Ta, jíž se ve dvanácti ve Volgogradu zúčastnila, byla jen určena mladším zájemcům.

Jediný, kdo zatím není se Super- Star nijak propojený, je David Prachař. „Já bych se toho nikdy nezúčastnil. Kdybych musel zpívat před porotou, okamžitě bych přestal intonovat a studem bych se propadl,“ říká. I on už získal přezdívku. Sirotek na něj volá Iljo, čímž mu připomíná slavný herecký původ. Jeho otec David a děda Ilja jsou známými herci. K hudbě Jakuba, který kráčí v jejich šlépějích, přivedla maminka – Dana Batulková. Nutila ho cvičit, i když to nenáviděl. Dnes ale díky ní hraje na kytaru a na bicí.