Hvězdná pěchota je kopání do mrtvol, říká Ondřej Soukup

Byl u toho, když česká hudba objevila Anetu Langerovou. „Měla skvělou první desku se dvěma hity: Křídla motýlí a Voda živá. To se nikomu po ní nepovedlo. A poměrně chytře si postavila image na tom, že se od SuperStar odstřihla. Samozřejmě je to pokrytecké, ale zabralo to,“ říká Soukup.

Přiznal, že z dalších účastníků soutěže ho nejvíc zklamal Sámer Issa nebo Martina Balogová. Mnoho zpěváků, kteří soutěží prošli, k němu v minulosti přišlo pro radu.

„Spíš ze zoufalství než z pokory. Všem jsem říkal to samé: Sežeň si písničky, a když dá bůh, někdo ti je zahraje. Ať ti rodiče dají peníze a zaplať si produkci. Musíš to zkoušet pořád a pořád. Jinak vám nepomůže svěcená voda,“ prohlásil.

Kromě talentů musí jako porotce občas poslouchat i adepty takzvané Hvězdné pěchoty. „Osobně jsem to nikdy neměl rád, je to kopání do mrtvol. Spousta těch lidí ztratila soudnost a někteří to dokonce myslí vážně. A lid je škodolibý. Občas mě na ulici někdo zastaví a vidím, že ho zajímají víc ti chudáci, co se ztrapňují, než dobří zpěváci,“ míní.