Soukup: Děti mají vychovávat matky, muži se do toho nemají plést

„Vychovávat děti je krásná úloha matek. Jsou na to od přírody stvořeny, jsou šťastné, dělají to dokonale a proto si myslím, že my muži se jim nemáme do toho moc plést. Nemůžeme je ochudit o tento krásný pocit a zážitek. Takže já se do toho nepletu,“ prohlásil Ondřej Soukup.

Skladatel přiznal, že když má člověk dítě v pokročilejším věku, tak se trochu změní jeho přístup.

„Abych řekl pravdu, u prvního dítěte Františka jsem si moc nevšiml, že ho mám. Odnesla to chudák Gábina. Já jsem tehdy hrál, byl jsem pořád pryč. Kdežto teď přijdu domů, děťátka si víc všimnu, pohladím ho po hlavičce, podívám se, jak je roztomilý, jak roste, jestli se k němu maminka a sestřička hezky chovají,“ řekl.

Soukup má s manželkou Gábinou Osvaldovou syna Františka (30) a se zpěvačkou Lucii Šoralovou kromě syna Ondřeje, který se narodil 4. září, ještě dceru Rebeku (2). Tatínek jí moc rád hlídá, nebo se s ní vodí za ruku. Rád také vodil prvního syna do školky, přestože se muselo docela brzy vstávat.

Že se bude jeho druhý syn jmenovat Ondřej po tátovi nebylo hned jasné. „My jsme se samozřejmě hádali. Padala jména, která vám ani nemůžu říct. Samozřejmě, že byl boj, boj, boj. Každý jsme chtěli něco jiného. Nakonec vznikl tady Ondřejíček,“ prohlásil skladatel na 100. repríze muzikálu Mauglí.

Právě muzikály považuje Soukup za své další děti a proto neumí říct, který z nich má nejradši.

„To je, jako když má člověk více dětí. Ke každému má vztah, s každým se spojuje něco jiného, ale má je rád všechny. Takže nevyvyšuji ani neponižuji žádný z nich,“ dodal.