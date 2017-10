Moderování pro mě bylo velké peklo, přiznal Ondřej Sokol

Videoklip je ve stylu retro. Jak jste si ho užíval?

Musím říct, že jsem si to užil velmi. Čím jsem starší, tím radši se vracím do této doby. Neváhal jsem ani trochu, když jsem si musel obléci šusťákovou soupravu, kterou jsem na sobě neměl opravdu hodně dlouho. Užíval jsem si nejen tu růžovou barvu, ale i Leoše, který se mnou v klipu tančil a aby si nás nepletli, oblékl modrou.

Jak jste na tom s tancem? Jde vám, nebo jste u toho trošku trpěl?

Já mám tanec velmi rád. Akorát můj tanec je hodně, jak se říká, živelný a nekontrolovatelný. Já se přestanu kontrolovat a začnu tančit. Těší mě, když je to choreografie, která musí být společná. Ale to je věc Pavly Loučkové, aby nás ji naučila.

Choreografie jste docela využívali v Partičce, tam jste se naběhali i nachodili. Pohyb vás baví?

Je to vlastně jediný důvod, proč jsem byl ochotný natočit ten klip. Pokusíme se 11. listopadu na festivalu Life! trhnout v Brně taneční rekord. Vážně mě to baví a mé děti také. Ale na plesech mě neuvidíte. To zase takový taneční nadšenec nejsem.

V poslední době hodně moderujete.

Teď už si moderování konečně trochu užívám. Skutečně to pro mě bylo velké peklo. Najít si styl a zvyknout si na to, bylo poměrně náročné.

Máte toho hodně, nezanedbáváte kvůli tomu divadlo?

Snažím se ho nezanedbávat. Je to práce mně asi nejbližší. Na druhou stranu je to hodně podobné moderování. Já si vždycky říkám, že bych měl dělat něco, co jsem ještě nedělal, protože nejhorší, co se může podle mě člověku stát, je rutina. Představení Celebrity už dělám docela dlouho, začínám ho cítit. Takže se vždy snažím pokročit někam dál. Dám si vždy takový úkol, za který se pak proklínám a nejradši bych se zabil, protože jsem nikdy neměl větší strach než před tímto stand-upem. Většinou už jsem se třeba ve dvě hodiny odpoledne modlil, ať to začne, protože jsem měl z toho takovou hrůzu, že se mi kroutily prsty. Naštěstí už to hraji dva roky a tyhle hrůzné fáze mám za sebou a je to fakt hrozně milé a příjemné. Je to zase něco úplně jiného.

Zmínil jste nové výzvy. Můžete už třeba prozradit, do čeho se chcete pustit? Co třeba zpívání?

Do toho už jsem se ve Tváři párkrát pustil. Myslím, že je to maximum, kam se v této oblasti pustím, protože mám soucit se svými spoluobčany.

Čeká vás teď něco nového?

Pracovně se chystám na moderování Českého slavíka. Bude to podruhé, co ho budu uvádět. Zažil jsem tenkrát svůj první přímý přenos v životě a dost jsem se při tom zapotil. Věřím že to už dám víc v pohodě, na druhou stranu doufám, že nebudu diváky nudit tím, že týden před tím mě uvidí moderovat poslední díl show Tvoje tvář má známý hlas.

A soukromě vás čeká také nějaká změna?

Asi narážíte na mou dceru. Ano, čeká mě to, že mi odjede na rok do Kanady za mou sestrou. Dlouho jsem se tomu bránil, jenže děti se v tomto ohledu dost potatily. Chci jim dát rozhled, než se rozhodnou, co bude dál. Ester už měla tendence jít v mých šlépějích. Trošku se toho děsím, ale nechci jí nic zakazovat. Ať se otrká a pak se rozhodne.