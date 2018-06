V Havaně jsme si užili efekt Brada Pitta, říkají Sokol s Pavláskem

„V Havaně jsme Lukášovi říkali Havanský princ. Vysvětlil mi, že když tady vystoupí jakýkoliv gringo z letadla, je z něj rázem Brad Pitt,“ svěřil se Ondřej Sokol.

„Je to tak! V Havaně jsme byl před šesti lety a efekt Brad Pitt funguje stoprocentně. Sice je to především kvůli tomu, že pro ně znamenáte šanci na vízum a únik z Kuby, ale i tak je to neuvěřitelné,“ prozradil Lukáš Pavlásek.

Herci a komici přiznali, že cestopis je pro ně zatím velké dobrodružství a učí se za běhu. V každé zemi mají někoho, kdo to tam dobře zná, aby nemuseli mluvit jen o věcech z bedekru. Ty nejzajímavější věci se prý dozvídají až na místě.

„Třeba že v Havaně má vnuk Gustáva Husáka bar s jménem Il Presidente. Takže jsme kolem něj jezdili kabrioletem a hráli dokola scénku, jak říká Gustáv Husák svému vnukovi: Běž a kup si něco v Havaně,“ řekl Sokol.

Oba jsou na cestách od prvního dubna. Někdy už ani neví, kdy je noc a den, nebo kde právě jsou.

„Já se občas v noci probudím a nevím, v jaké jsem zemi. Jednou jsem se dokonce probudil a měl pocit, že na mě volá režisér: Spi! Spi! Točíme tě!“ svěřil se Pavlásek.

„To mám úplně stejně, teď se mi stalo při čištění zubů, že jsem si na půl vteřiny říkal, jestli jsem dobře vidět na kameru,“ dodal Sokol.