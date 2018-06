VIDEO: Sokol v elasťákách a Mádl v sukýnce Harapese neoslovili

„Sestřenka byla baletka. Rád jsem v tom chodil,“ prozradil ještě před tréninkem Jiří Mádl, když si oblékal bílou sukni z taftu.

Jejich outfit, znalosti pozic a následnou choreografii však Vlastimil Harapes moc neocenil. „Už jste někam chodili? Do Sokola? No to je vidět. Myslím, že byste se měli věnovat něčemu jinému,“ prohlásil Harapes.

„Když jsem chodil do tanečních, mlátil nás taneční mistr pravítkem přes hlavu, což Vlastík nedělá, ale myslím, že kariéru baleťáka jsem už asi prošvihl,“ řekl Sokol s tím, že ale tanec miluje a odjakživa ho opravdu baví.

„Jen jsem to nikdy moc nedával najevo. Velkou část života jsem se totiž tančit styděl a teď, když už se stydím míň, mě to zase už dost bolí,“ vysvětlil.

Nicméně spolu s Jiřím Mádlem přijali výzvu a 7. listopadu se na Brněnském výstavišti pokusí s dalšími stovkami nadšenců překonat rekord v počtu tanečníků tancujících stejnou choreografii na jednom místě v rámci festivalu Dance Life Expo.

Sokol a Mádl se představili coby drsní hipohopeři: