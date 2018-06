VIDEO: Sokol a Mádl chtějí porazit Genzera, dali se na tanec

„Oba nejen hrajeme, ale nedávno jsme taky oba režírovali svůj první film, a tak jsme se domluvili, začali si říkat interně Dancing Directors a našli jsme si taneční kurzy,“ vysvětlil Ondřej Sokol.

S Jirkou Mádlem trénují na listopadový veletrh v Brně, kde se pokusí překonat rekord v počtu tanečníků tancujících stejnou choreografii na jednom místě.

„Loni to tam vedl Geňa, který byl tenkrát ještě za dva, a tak jsme do toho šli letos dva rovnou,“ dodal Sokol, který tak trochu svému kolegovi z Partičky fušuje do řemesla. „Richard měl vždycky mindrák, že s námi hraje, a přitom je vlastně tanečník. Když jsem ho uklidňoval, ať to neřeší, říkal mi, ať si to taky někdy zkusím opačně. Tak to zkouším.“

A i když je do podzimu ještě daleko, pánové trénují už teď. „Zkoušíme, co se dá. Sice na nás občas koukají divně, ale musíme si to přece natrénovat, ne?“ řekl Jiří Mádl.

Podívejte se, jak loni výstaviště roztančil Richard Genzer: