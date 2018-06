VIDEO: Zmáčení sportovci nafotili sexy kalendář pro charitu

"Fotit sportovce je za odměnu. Mají dar bezprostřednosti, na nic si nemusí hrát, na rozdíl od některých celebrit, které občas fotím. Je to u nich vydřené prací. Mám pocit, že se to podařilo. A jak říkám, fotogenická, vypracovaná těla, co víc si může fotograf přát," řekl autor snímků Ondřej Pýcha.

Nadšeni byli také samotní sportovci, mezi nimiž nechyběli medailisté z letošní londýnské olympiády.

"Mně se to moc líbilo. Téma bylo voda, takže jsem byla úplně komplet mokrá. Bylo to fajn, všechno zorganizované, nachystané a rychlé," řekla veslařka a skifařka Mirka Knapková.

"Kdyby to byla jenom ta voda, tak by to bylo super. Tam ještě do toho přišel nějaký glycerin, který trošku pálil do očí," postěžoval si vodní slalomář Vavřinec Hradilek, který má k fotografování blízko, ale profesi by neměnil.

"Já bych zůstala u toho svého, co umím. Asi bych nefušovala cizím do řemesla," dodala i zlatá medailistka Knapková.

V charitativním kalendáři pro rok 2013 se objeví Petr Čech, Martin Hanzal, Vavřinec Hradilek, Filip Jícha, Michal Kadlec, Kristýna Kolocová a Markéta Sluková, Mirka Knapková, Tomáš Kraus, Tomáš Rolinek, Martina Sáblíková, Ondřej Synek a Theo Gebre.