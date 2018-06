Byl jsem v Ulici už trochu jako rekvizita, míní Ondřej Pavelka

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Herec Ondřej Pavelka je tváří několika populárních seriálů, ať už jde o kriminálku Polda nebo komediální Ohnivý kuře. Ovšem ve své asi nejznámější roli Oldy v nekonečné Ulici se už delší dobu neobjevil. „S tvůrci jsem domluvený, že moje působení v Ulici na nějaký čas přerušíme. Už jsem si tam připadal trochu jako rekvizita,“ usmívá se herec, jenž se od příštího týdne bude objevovat coby nesympatický Parol v Shakespearově hře Dobrý konec všechno spraví.

Je pro herce nutné najít si ke své postavě alespoň nějaké sympatie, i když hraje úplného darebáka?

Určitě, protože člověk si svou postavu musí svým způsobem obhájit. Myslím, že bez toho to ani nejde. Stejně tak máte spoustu lidí, kteří se chovají jako potvory a určitě si to o sobě nemyslí. Řekl bych, že většinou je to naopak – že o sobě mají úplně jiné mínění, než jak je vnímá okolí. Konkrétně u postavy Parola je to velice zvláštní a napínavé.

Vy jste prý původně nebyl zrovna nadšený z nabídky účinkovat na shakespearovských slavnostech, že?

Nejen, že jsem nebyl nadšený, já jsem na ni vůbec nekývl, protože jsem chtěl mít toto léto konečně volno.

Co vás tedy nakonec přimělo změnit názor?

Když mi řekli, že hru bude režírovat pan režisér Jan Antonín Pitínský. V tu chvíli pro mě nebylo co řešit. Žádné konkrétní letní plány mi to nezhatilo a když jsem se na tuto práci už jednou dal, je tato spolupráce nakonec spíš odměnou.

O Shakespearových dramatech se mluví jako o dílech, která mají obrovský společenský a časový přesah, a tudíž jsou pořád aktuální. Dá se to říct i u komedií? Nestárne přeci jen humor o něco rychleji?

Určitě i komedie mohou mít obrovský časový přesah, ale je třeba, aby je režisér a herci převedli do současnějšího divadelního jazyka, aby stále měly blízko k divákovi a byly pořád srozumitelné. Pořád je pro mě důležitější obsah než forma a ten je v případě Shakespeara hodně magický, napínavý a zároveň vtipný.

Jaroslav Plesl, který v rámci slavností i letos exceluje jako Hamlet, loni v rozhovoru přiznal, že k Shakespearovi si musel najít cestu postupně. Že coby studentovi mu jeho hry zrovna blízké nebyly. Jak to bylo u vás? Také jste tomuto dramatikovi musel přijít na chuť až postupem času? Vůbec ne. Moje první setkání se Shakespearem byla inscenace Romeo a Julie, která se točila i pro Českou televizi a ve které jsem hrál Merkucia. Nevím, já jsem na to nepotřeboval víc času jako Plesl. (smích)

Kromě hraní se věnujete i režii a za poslední dobu máte na kontě představení Kleopatry na scéně La Fabrika. Do inscenace jste obsadil svého bývalého studenta a dnešního frontmana kapely Chinaski Michala Malátného.

Takové věci vznikají většinou strašně náhodně. Před lety jsem byl ve Zlíně na nějakém večírku, kde hráli Chinaski. Po koncertu jsme s Michalem stáli venku, pili červené a já říkal, jak mu závidím, že jako rocker klidně i při hraní může pít víno, což si já jako herec na jevišti absolutně nemůžu dovolit. No a on mi zase řekl, jak závidí mně, že hraji divadlo. Dělali jsme si z toho legraci a navzájem si skládali komplimenty a nakonec z toho vypadlo, že by opravdu chtěl zase na divadle něco zkusit. A tak se stalo. Vzniklo to nahodile a ve výsledku i text byl psaný pro konkrétní herce.

Ondřej Pavelka ■ Narodil se 10. září 1955 v Novém Jičíně.

■ Vystudoval gymnázium a DAMU.

■ Hrál v pražském Divadle na okraji, později i v Ypsilonce a Divadle Na zábradlí.

■ Od roku 1993 účinkuje v Národním divadle a byl pedagogem na DAMU.

■ Věnuje se také režii a scenáristické práci.

■ Populárním je i díky televizním seriálům jako Ulice, Polda či Ohnivý kuře.

■ Z filmů se objevil v Teorii tygra, Padesátce, Výchově dívek v Čechách či v snímku Post Coitum.

Vy jste byl na divadelní fakultě asi oblíbený pedagog, že?

To byste se musela zeptat studentů. Těžko říct, oni totiž herci už na škole skvěle předstírají. (smích)

Vzpomínáte si na ten první den, kdy jste jako pedagog měl poprvé předstoupit před třídu?

Měl jsem trému, ale víte, učení je úžasný a hlavně vzájemný proces. Je to úžasné předávání energie a i jako učitel se toho hodně naučíte. Není to pro mě úplně uzavřená kapitola. Kdo ví, třeba se k tomu ještě vrátím.

Už několik měsíců nejste vůbec vidět v seriálu Ulice, kde se vaše postava Oldy Farského objevovala už od samotného začátku před dvanácti lety. Byl na vás projekt už příliš dlouhý?

S tvůrčím týmem jsme se domluvili, že mé působení na nějaký čas, a možná i natrvalo, přerušíme. Byl jsem v Ulici už tak trochu jako rekvizita. Bylo nás asi osm nebo deset, kteří jsme celý ten projekt rozjížděli, a v té době to byl velký adrenalin, protože s tímto formátem nikdo neměl žádnou zkušenost, a to jak hereckou, tak režijní nebo scenáristickou. A vlastně ani diváckou.

Bylo to něco neznámého, zábavného a sešli se při tom skvělí lidé. Víte, ale za těch jedenáct let už jsem jako Olda všechno zažil. Zemřelo mi dítě, měl jsem milenky, daroval jsem své ženě ledvinu… Pro scenáristy to musí být mimořádně těžké neustále vymýšlet něco, co bude zajímat vás i diváky. Zkrátka jsme si řekli, že už je čas odejít. A kdyby tvůrce něco originálního a zajímavého napadlo, existuje možnost se vrátit. Vím ale, že zatím se o Oldovi v Ulici pořád ještě mluví! (smích)