VIDEO: Co bych řekl Balvínovi? Rebel Pavelka dostal záchvat smíchu

"Léto bylo opravdu pěkné, neboť nám ministerstvo kultury udělalo pěkný večírek, to bylo docela pozitivní," míní Ondřej Pavelka o kroku ministra Jiřího Balvína, který Jana Buriana nečekaně sesadil.

Sám Pavelka se zařadil k rebelujícím hercům, kteří na protest výpověď podali a poté opět stáhli.

"Podmínky, které jsme chtěli, byly splněny, i když je to hodně podivný. Splnili je lidi, u kterých se neví, jestli je splnit můžou, protože je to vláda v demisi, bez jakýchkoliv kompetencí. Uvidíme, co ukážou nové volby. Ale dohodli jsme se, že práci, která před námi je, uděláme," uvedl Pavelka, kterému je líto, že někteří kolegové své rozhodnutí nezměnili ani po navrácení Buriana do funkce.

"Mě spíš mrzí ta situace. Každý si to musí vyřešit po svém. Rebelie byla rozhodnutím každého z nás. Určitě je škoda, že už tam nebude Richard Krajčo nebo Mirek Donutil. Ale primárně mě mrzí, jak se stát ke kultuře chová. A co bych řekl Jiřímu Balvínovi? Nevím. Asi: Nazdar Jirko, udělal si nám hezký léto."

S Ulicí váhal

Ondřej Pavelka je vedle Národního úzce spojen i s nejdelším českým seriálem Ulice, který letos vstoupil do deváté sezony. Málokdo ví, že Pavelka s nástupem do seriálu dlouho váhal.

"Já jsem tenkrát hrozně váhal, dokonce jsem tu první nabídku odmítl, až po měsíci mě pozval na nějakou schůzku Dušan Klein, který mě přesvědčil. Ale původně se mi opravdu nechtělo, nicméně jsem dnes rád, že jsem do toho šel," vzpomíná herec.

"Na začátku to byl projekt, který tu nebyl a který nikdo neznal, nevědělo se, jak dlouho to vydrží, jak to bude bodovat u diváků, ale je super, že se to už tak dlouho drží. Navíc se kolem Ulice vytvořila fajn parta, nadneseně můžu říct, že rodina," dodává na adresu Ulice.

Že před kamerou díky projektu stárne, si uvědomuje, černý humor ale nezapře. "Je to nekrofilní umění, protože na divadle nejde, aby tam hráli mrtví lidé. Říkám to proto, že jsme si se synem nedávno pustili pohádku Deváté srdce, kde mi bylo asi dvaadvacet. Byl to hezký pohled. Opravdu," uzavírá Ondřej Pavelka.