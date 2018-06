Julia Robertsová - NELA BOUDOVÁ

„Krásná ukázka souznění dabérky a původní herečky, Nela našla k Julii úžasný klíč. Dovede být dojímavá i něžně erotická. Přitom jde opravdu o herecký výkon, protože Nela je v životě úplně jiný typ než Julia. Co mají ale obě společné, to je sexappeal. Fyzicky si ovšem podobné nejsou, což u českých a slovenských dabérů bývá časté. Avšak nevadí to, důležitá je hlavně schopnost vystihnout podstatu herce nebo herečky, kterou dabují.“