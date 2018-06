Ty máš jen blatníky, kritizoval Kraus Hejmův účes

"Já jsem celý v rukou farmaceutickýho průmyslu," řekl ke svým vlasům Hejma a upozornil Krause, že taky býval kdysi "mánička".

Moderátorovi přinesl Hejma svou novou knihu Fejsbúk a patřičně ji vychválil.

"Normálně jsem zažil prozření. Dívám se na film Doba ledová 3 a řekl jsem si, že teď napíšu to velké dílo a budu cestovat po světě, a to tam všechno je. Byl jsem relativně střízlivej a najednou jsem věděl, kam pojedu. Byl jsem v Paříži, v New Yorku, psal jsem si deník, pak jsem to zpatlal dohromady – a jednou to bude učebnice," prohlásil.

Pak ale přiznal, že si při psaní knihy loni v září omylem vymazal celou třetinu ze svého počítače a musel to psát znovu. "Takže je to možná úplně jiná kniha," připustil.

Se skupinou Žlutej pes ho teď čeká turné a malou ochutnávku předvedl i v Show Jana Krause, když zazpíval jejich největší hit Modrá je dobrá v čínštině.

Kromě Hejmy si Jan Kraus pozval sestry Alžbětu a Viktorii Plívovy, které obě pracují jako tiskové mluvčí, jedna jako mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí a druhá v TOP 09, a akupunkturistku Lenku Romanovou.