Ondřej Hejma: Už nebudu urážet za vzhled

Zpívat lidovky je dřina

Objevila se písnička, která vám už lezla na nervy? Že jste ji slyšel stokrát?

Dvě malá křídla, zvlášť v české verzi, protože text Zdeňka Borovce je velmi osobní a ne pouťová odrhovačka. Když ho slyšíte podesáté, mnohdy ledabyle, tak to skoro bolí. Trochu mě mrzí, že výběr písniček se dost opakuje. Dvě křídla, Ironic, nějaká ta Lucka Bílá. Chápu, že to má své kořeny. Ironic zpívala Aneta a každý jde do SuperStar s tím, že chce být jako ona. Na Dvou malých křídlech dojel Dolínek až do semifinále. Ale je potřeba zariskovat, vybrat si písničku, která sice není notoricky známá, ale baví vás. A pak mít v rezervě jeden Ironic.

Jaké dvě písničky byste si připravil vy?

To je strašlivá představa, ale při různých kvalifikačních zkouškách jsem ji taky párkrát zažil. Třeba jsem byl nucen zazpívat lidovku, v půlce mě přerušili a řekli: "Legraci si z nás dělat nebudete." Přitom já se snažil ze všech sil - takže tyhle pocity dobře znám. Ale kdyby na to pod pohrůžkou střelnou zbraní došlo, určitě bych nesázel na nějaké kantilénové písně od Karla Gotta. Jsem spíš rokenrolový zpěvák, kterému vyhovuje rychlejší kadence slov. Taky nevím, jestli bych se pouštěl do nějakých velkých tanečních výkonů.

Takže?

Johnny B. Goode od Chucka Berryho.

A druhá v záloze?

Vždycky jsem měl rád písničku Sentimentální od Milana Chladila a Yvetty Simonové. Ale chyběl by mi ten duet. Lidovky bych vynechal, protože mi vyloženě nesedí. Ale víte co? Já se do téhle situace jednou dostal: v roce 1967 v Benátkách. Byl jsem prvně v cizině, potkal jsem skupinu anglických kluků, šli jsme na pivo a pak jsme se dostatečně naladěni na náměstí rozhodli, že budeme soutěžit ve zpěvu. Každý si měl vybrat jednu písničku. Já cítil, že to musí být veliké, patetické, ba přímo monumentální, a tak jsem zariskoval a zazpíval ruskou národní hymnu. Měl jsem obrovský úspěch a noví kámoši si dokonce vyžádali, abych jim poslal originální nahrávku. Já si na oplátku nechal poslat singl House Of The Rising Sun od Animals a získal tak svou první bigbítovou desku.

Existují tedy písničky, kde se zpěv trochu skryje?

Třeba ten rokenrol, kde rozhoduje spíš postoj a projev. Zpěváci rokenrolu byli dvojího druhu: Elvis Presley s něžným, ale i ohromujícím hlasem a rozsahem, a pak spousta černochů, kteří zase nádherně křičeli mimo všechny stupnice a tóny. A k tomu Chuck Berry: autor a vypravěč. To mi vyhovuje.

Na jakých písničkách se to naopak velmi pozná?

Na dlouhých tónech, kantilénách. Tam hraje technika velkou roli.



Proč se pořád říká, že se talent pozná na lidovkách? Copak je takové umění zazpívat Skákal pes?

No tak si to zkuste, ta jednoduchost je drtící, každá manýra je hned slyšet. Právě proto mě od těch zkoušek vyhazovali. Když jsem zazpíval Talinskej rybník, pohořel jsem a leccos si o sobě vyslechl. Na lidovkách se zpěvák nemá za co schovat. Ukáže se hlas, jaký má kdo přednes a jak umí podat text. Že vínečko bílé je opravdu bílé.

Ukáže se umění víc na anglické písničce, nebo na české?

Určitě na české, protože v angličtině zní dobře každý druhý. I já jsem začínal zpívat anglicky, moje první písnička byla Summertime. Šla mi výborně, a tak mi kluci řekli, ať zazpívám něco v češtině. Zazpíval jsem a oni: "Co blbneš? Zpívej! Vždyť to umíš."

Proto se říká, že kdyby Ray Charles odzpíval v angličtině telefonní seznam, tak to bude znít dobře?

Přesně tak. U češtiny navíc není problém jen to, že tak dobře nezní, ale i v textech. Co v angličtině zní hezky - maybe, baby - tak je po překladu do češtiny katastrofa. Angličtina snese daleko víc jednoduchých vět a plytkých frází.

Dá se naučit zpívat?

Určitě se na tom dá pracovat. Ale kde není talent, tam ani Klezla nebere.

Neříkejte, že kdybych trénoval dva roky jednu písničku, tak bych vás neoklamal.

Samozřejmě že ne, za prachy si hlas nepořídíte. Ani v tom studiu, jak jste se ptal, nejde všechno. Pokaždé, když tam přijdu, říkám: "Tak co, hoši, už máte ten novej přístroj, co udělá z blbýho zpěváka dobrýho?" A oni na to: "Ještě pořád ne." Bubny upravíte, kytaru taky, ale se zpěvem je to horší.