Ondřej Hejma podepsal Milionáře

Ondřej Hejma je v pořadí už třetím moderátorem tohoto pořadu. Prvním byl Vladimír Čech, druhým Martin Preiss. Čech byl vyměněn poté, co sledovanost soutěže začala stagnovat. Zachránit ji měl, a zároveň přivést k obrazovce mladší věkovou skupinu, Martin Preiss. Ale i s ním se Nova posléze rozloučila.

Teď se kormidla ujme Ondřej Hejma. Muž, který na hudební scéně figuruje řadu let, ale široká veřejnost ho začala naplno vnímat teprve loni, když jako jeden z porotců hledal SuperStar. „Musí to být hlavně zábava,“ naznačil Ondřej Hejma, jakým směrem se bude „jeho“ Milionář ubírat. Zatím prý nemá tušení, kdy se poprvé dostane na obrazovku a proto ani neřešil otázku image. Nicméně jako porotce SuperStar proslul barevnými košilemi, kterých má doma nepočítaně, a mohl by je tedy využít.

K vědomostním soutěžím měl prý Hejma vždycky dobrý vztah. „V 60. letech jich byly na obrazovce spousty. Příležitostně jsem je sledoval a pamatuji se, že jsem je velmi prožíval,“ tvrdí. Sám by si jako soutěžící zřejmě nevedl špatně, protože má IQ 140. Zjistil to během televizní soutěže IQ Test, v níž porazil kolegy ze showbyznysu. „Taky jsme si měřili IQ na škole, ale výsledky nám neprozradili,“ vzpomíná.

Hejma jako jediný z oslovených porotců nepřijal nabídku do druhé řady Česko hledá SuperSatr, protože nabízený honorář se mu zdál příliš nízký. Přesto na soutěž nezanevřel a nadále ji sleduje. Žádné vtipné repliky mu však při ní nenaskakují. „Nepracuji, ale užívám si to,“ říká. A jak vidí šance těch, kteří postoupili do padesátky? Je tam několik slibných talentů, ale podle mých zkušeností se teprve v následujícím díle, až budou zpívat u piána, ukáže, jak to s nimi je. Tam jsme loni objevili Anetu Langerovou, kterou jsme do té doby vůbec nevnímali.“

S finalisty první řady se příležitostně stýká pořád. Odborného konzultanta však nikomu z nich nedělá. „Já mám dost svých starostí,“ tvrdí. Nově k nim přibude pravidelné moderování Milionáře. Hejmovu hudební kariéru to však nijak neohrozí. Koncem roku plánuje natočit se Žlutým psem novou desku a dál chce příležitostně koncertovat i se skupinou L.L. Jetel, s níž vydal na sklonku loňského roku album.