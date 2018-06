Ondřej Hejma může být milionářem

Ondřej Hejma už dokonce natočil pilotní díl! „K tomu vám nic neřeknu. To je no comment,“ odmítl Hejma situaci komentovat, aniž cokoliv popřel.

Zato Martin Preiss, který štafetu přebíral po Vladimíru Čechovi a soutěž moderoval od října 2003 do září 2004, řekl: „Jsem z toho docela překvapený. Mně bylo po Novém roce řečeno, že teď je v plném běhu soutěžní pořad 1 proti 100 a že se o znovunasazení Milionáře zatím neuvažuje. A když, tak v daleké budoucnosti.“

Fakt, že s ním Nova nepočítá, ho však nešokoval. I to mu při posledním rozhovoru prozradili. I když ještě na sklonku loňského roku všechno vypadalo docela jinak. To ještě jednal s tehdejší programovou ředitelkou Libuší Šmuclerovou. „Rukoudáním mi slíbila, že Milionář po Novém roce na sto procent zase vyjede na obrazovku. Všechny následující zmatky jsem tedy přičítal změnám ve vedení Novy. Nikdo nevěděl, co se bude dít, nikdo neměl svůj post jistý, a tudíž asi nechtěl říct nic zásadního.“

Práce na Milionáři ho bavila a dodnes mu prý není zcela jasné, proč skončil. „Vypadalo to, že půjde jen o tříměsíční licenční pauzu a od Nového roku budu zase pokračovat. Taková byla domluva. Někde ve skrytu duše jsem byl sice připraven i na variantu, že k tomu nedojde, ale nakonec mě ta definitiva stejně překvapila a trochu mi vadil způsob, jakým jsem se to dozvěděl. Až na moji výzvu se se mnou setkali, aby mi podali zásadní informace. Ale taková praxe je zřejmě na Nově běžná. Nechá se to prostě vyšumět.“

Díky volnu, které mu přerušením Milionáře vzniklo, se však Preiss poprvé v životě pustil do překládání. Přeložil z angličtiny hru od současného britského dramatika Joe Penhalla a je naděje, že ji uvede pražské Divadlo Ungelt. Teď zkouší u Jana Hrušínského v Divadle Na Jezerce komedii Kaviár nebo čočka a hned poté začne připravovat britskou komedii Jó, ty Vánoce. Navíc se téměř po sedmi letech pohostinsky vrátí do Plzně, ke které měl vždycky dobrý vztah. Strávil tam dva roky. Teď tam bude hrát v komedii Jak je důležité míti Filipa od Oskara Wilda.

„Dva měsíce dojíždět na zkoušky bude sice vyčerpávající, ale doufám, že pak už si budu představení jenom užívat. Budu se potkávat s prima lidmi, které znám. Čím víc je herecké práce, tím je to lepší. Člověk aspoň nevystydne,“ říká.

Jeho příjmy se však sníží. Výdělek z Novy teď připadne Hejmovi. A možná bude vyšší, než míval Martin Preiss. Hejma totiž už dávno naznačil, že ví, jakou má cenu. Když mu na Nově nabízeli místo porotce v druhé sérii Česko hledá SuperStar, odmítl proto, že ho nechtěli pořádně zaplatit.