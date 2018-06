Ondřej Hejma: Bude to bitva!

ODPOVĚDI ONDŘEJE HEJMY NAJEDTE ZDE

Skutečnou superstar kritika motivuje, tvrdí Hejma. Hvězda se dokáže pod tlakem vypnout k velkým výkonům. "My je svými poznámkami vlastně připravujeme na to, co je v reálném životě čeká," napsal čtenářům.



Někdy jsem to přehnal

Někdy jsem to přehnal, přiznal v březnu předseda poroty soutěže Česko hledá SuperStar Ondřej Hejma. Měl mezi desítkou finalistů svého favorita? Jestli ano, nebyla to evidentně Vaňková, která se dostala až do velkého finále. Právě ji totiž často kritizoval a v posledních kolech jmenoval jako nejslabší.

Na roli porotce se Hejma od začátku těšil. Doufal, že do nejlepší desítky vyberou opravdovou hvězdu a také věděl, že nemůže být hodný. "Tady se musejí jasně rozlišovat kvality, takže chci být přísný, ale spravedlivý. Když bude někdo dobrý, tak ho rád pochválím," tvrdil.

Ondřej Hejma viděl anglickou a německou verzi. "V Anglii používají suchý humor. Simon Fuller, který soutěž vymyslel, byl v porotě i v Americe a tam pozdějšímu vítězi řekl, že ho radši poslouchá se zavřenýma očima. Také zpěvák Dieter Bohlen z Modern Talking se s tím v Německu moc nemaže."

Aby se někdo ze soutěžících stal SuperStar, měl by podle něj hlavně umět zpívat. "Mám skoro pocit, že by ten zpěv stačit měl a že by to tahle soutěž měla dokázat. V zahraničí nepostupují hezouni. V Americe byl mezi nejlepšími černoch, kterej váží tak sto padesát kilo," argumentoval.