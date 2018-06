Ondřej Havelka: S herectvím jsem skončil

K šedesátým narozeninám si Havelka nadělil album, na kterém jsou také čtyři elektroswingové remixy, což je pro něj dost nezvyklý žánr.

„Byl jsem k tomu dlouho vyzýván, nakonec jsem podlehl a rozhodl se to vyzkoušet. Byl to skutečně lehce bláznivý experiment, já jsem vlastně ani netušil, jak se ta elektronická muzika vyrábí, takže jsem něco nového objevoval a docela se u toho bavil. Neplánuju ale, že bych v tomto žánru pokračoval. To by musela přijít další konkrétní nabídka,“ vysvětluje Havelka.

Na albu si s ním zazpívala i dcera Rozálie (17), která se kromě zpěvu věnuje modelingu, tanci a také herectví.

„Róza je teprve na začátku, je nezkušená, takže jsem ji lehce korigoval a radil jí. Faktem ale je, že má neskutečný cit pro uchopení stylu, myslím tím hlavně frázování a dikci, v tom jsem jí radit moc nemusel,“ chválí si muzikant.

S dcerou pracoval Havelka i na divadelním představení Zločin v Posázavském pacifiku, které režíroval. Hrál tu i jeho syn Vojtěch (28). Vztah rodiče a dítěte tak musel ustoupit.

„V tu chvíli to byl spíš takový vztah učitele a žáka. V tom velmi úzkém, rodinném vztahu totiž člověk rozpozná sebemenší nepřirozenost. Pro toho, kdo je takto zkoumán, je to dosti traumatické. Vzpomínám si, jak jsem jako kluk pozoroval mámu, když hrála, a jak byla strašně rozladěná a smutná, když jsem jí řekl, že to nebylo úplně ono. Rodinný příslušník je logicky schopen rozeznat každou drobnou nuanci nepřirozenosti mnohem víc než divák, který zná herce pouze z jeviště nebo z filmu. Takže děti jsem se snažil spíš učit a vnukávat jim cesty, které vedou k přirozené existenci na jevišti,“ popisuje.

Ondřej Havelka s dcerou Rozálií

Sám už se ovšem na jeviště ani před kameru coby herec vrátit nechce. „Myslím, že jsem s hraním skončil a tuto kapitolu už asi nebudu otvírat. Ale rád bych se k filmu vrátil jako režisér. Teď pracuju na filmu na motivy knihy Hastrman od Miloše Urbana. Příští rok by se mělo začít točit. A od podzimu začneme hrát program k dvacátému výročí Melody Makers. Já doufám, že se nám do té doby podaří připravit i další věci, třeba nové album. K němu bych chtěl natočit taky klipy, kdyby byla příznivá situace, tedy jinými slovy, pokud na to seženeme peníze,“ plánuje Havelka.