Ondřej Gregor Brzobohatý s manželkou Taťánou mají oficiálně dvě příjmení

Hudebník si původně jméno Gregor k příjmení Brzobohatý přidal kvůli matce Haně Gregorové (64). Nechtěl prý, aby její příjmení vymřelo po přeslici. Jak sám říkal, bylo to i z praktických důvodů, jelikož je Gregor mezinárodně snáze vyslovitelnější než Brzobohatý. Oficiálně si ale na matrice musel vybrat jen jedno z nich.

„Jediné, co mi bylo povoleno, byla změna ‚jen‘ na Gregora. I tak jsem do toho šel. Tušil jsem, že to spustí lavinu nejrůznějších komentářů a emocí, ale za ten krok mi to stálo. Z osobních důvodů. Z těch samých jsem zároveň nepřestával intenzivně hledat jakýkoliv právní způsob získat k tomuto novému příjmení oficiálně i mé příjmení rodné. Nicméně jsem ho i tak používal dál, i když ‚jen‘ umělecky, ačkoliv zlí jazykové tvrdili, že jsem se ho zbavil, nebyla to pravda,“ napsal nyní na svém facebookovém profilu.

Když si v jednom rozhovoru postěžoval na zkostnatělý systém a byrokracii (psali jsem zde), kontaktoval ho právník Tomáš Heide-Hermann, jehož rodina vedla spor ohledně dvou příjmení dokonce až u Nejvyššího správního soudu. Ten nakonec rozhodl v jejich prospěch.

„Na základě tohoto precedentu jsem společně s mým právníkem podal novou žádost o změnu příjmení, kterou jsem se domáhal znovuzískání i druhého svého příjmení Brzobohatý z důvodu, že se jedná o příjmení po mém otci (a současně mi bude ponecháno příjmení Gregor po mé matce). Domnívám se, že by mělo být naprosto legitimní být nositelem příjmení po obou svých rodičích, mají-li rodiče každý odlišné příjmení, obzvláště v dnešní době, kdy je zcela běžné, že si například žena při sňatku přidává ke svému rodnému příjmení i nové příjmení manžela (a má tak příjmení dvě a nikdo se nad tím nijak zvlášť nepozastavuje),“ pokračoval.

Ondřejovi i jeho manželce, Miss World 2006 Taťáně Kuchařové (29), nakonec úřady změnu oficiálně povolily a můžou se jmenovat stejně a používat dvě příjmení.

„Odteď máme já i moje žena v občance Gregor Brzobohatý/tá. Máme z toho upřímnou radost. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat panu Tomášovi Heide-Hermannovi za jeho pomoc a zároveň vyzvat všechny ty, kteří měli snad stejný záměr jako já a byli na matričním úřadu odbyti, nevzdávejte to. Je tu cesta, která by vám mohla pomoct. Nenechme si vsugerovat, že něco nejde, když to jde, jen o něco komplikovaněji,“ dodal Ondřej Gregor Brzobohatý.