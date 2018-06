Ondřej Gregor: Nemám dvě příjmení, protože to není možné ze zákona

„Přitom v jiných zemích to možné je. Je to divné, když si můžete změnit příjmení na téměř jakékoliv, ale přiřadit si jméno po matce ke svému stávajícímu po otci nejde,“ prohlásil hudebník.



Sám by přitom chtěl, aby obě příjmení jednou měly i jeho děti. Co s tím? „Zákony nelze obcházet, leda je měnit. Rád bych se o to pokusil. Mluvil jsem o tom s kamarádem právníkem. Dá to práci, ale není to nemožné,“ řííká.



Jméno však v současnosti rozhodně Ondřeje netrápí nejvíc. „Nezlobte se, ještě moment, mě tohle totiž opravdu zajímá,“ omluvil se hned na začátku rozhovoru a odběhl s telefonem. Byl to den, kdy se řešil stažený pořad Show Jana Krause a on si potřeboval ujasnit, co se vlastně děje. Odtrhnout ho od politických témat nebylo snadné. Rozpovídal se o prezidentu Zemanovi i o akci, se kterou přišli někteří umělci.

„Bavil jsem se s Vojtou Dykem o iniciativě Týdny občanského neklidu, ve které se angažují nejenom herci a umělci. Já jsem se často bránil tomu uměleckému vstupování do ulic. Ale čím víc nad tím přemýšlím, mám pocit, že především lhostejnost je na prd,“ míní.



Na druhou stranu se mu ale nelíbí, když na podporu Jiřího Bradyho vystoupila armáda osobností přímo v televizi. Co si myslí o současném prezidentovi? Co navrhuje? A co soudí o mladé známosti své maminky? Čtěte rozhovor v Magazínu DNES, který vychází už ve středu.

Ondřej Brzobohatý patří mezi výrazné osobnosti veřejného života: