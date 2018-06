Ondřej: Ceny TýTý moderovat nebudu

Laďka mu přinesla doutníky a on ji na oplátku pozval na večeři. Kdy na ni půjdou? To je zatím ve hvězdách. Ondřej se totiž připravuje na závěrečné zkoušky, které bude na konzervatoři skládat v dubnu.

„Já to nějak nehrotím, nemusím slavit za každou cenu a zrovna v ten den,“ říká idol mnoha dívek. A naznačuje, že i on se ke svým narozeninám bude ještě vracet.

Hlavní dárky už ale dostal. Od své přítelkyně Johanky Indrákové, se kterou je přes rok, zapékací mísu značky Jamie Oliver. Z té měl prý velkou radost - podle receptů slavného anglického kuchaře totiž doma často vaří. K plotně se dostane dokonce častěji než Johanka. „Ale to není tím, že by vařit neuměla, to je proto, že ji k tomu nepustím,“ vysvětluje.

Od maminky, herečky Hany Brzobohaté, dostal boty a od otce a sestry dárky intimnějšího charakteru, které by prý nerad prozrazoval.

„Úplně úžasné by bylo, kdybych mohl strávit hodinu ve studiu s Pharrellem Williamsem nebo s Princem,“ sní o ideálním dárku. „To by bylo k nezaplacení. Věřím, že by mi to dalo víc než tři roky muzicírování,“ dodává.

Před Brzobohatým stálo v posledních dnech těžké rozhodování. Řešil, zda vzít nabídku a moderovat předávání cen TýTý. Nakonec ji odmítl. „Nemám na to čas. Nejdřív musím dostudovat školu a pak se chci věnovat hlavně muzice,“ zdůvodňuje svoje rozhodnutí. Ze stejného důvodu se vzdal moderování druhé řady klání Česko hledá Super- Star. „Z první SuperStar mám dodnes strašně velký emocionální zážitek. Trochu jsem se bál, že teď by to bylo jiné. Jsem prostě tak spjatý s prvním dílem, že už to nemůžu dělat s někým jiným a nějak jinak. Možná, kdyby to nepřišlo tak rychle...“ vysvětluje. „Pořád ovšem spolupracuji s lidmi z první desítky a vážím si vztahů, které s nimi mám. Neumím přeřadit a jet jiným směrem,“ dodává.

Živí se skládáním hudby „všeho druhu“ a se svou kapelou připravuje druhou desku. Zbytek času věnuje přítelkyni. „Máma mi vážný vztah rozmlouvala, říkala, že bych si měl radši užívat. Ale já nepotřebuju někde kalit. Párty mě nebaví a nechodím na ně. Mnohem radši jsem doma. Hrajeme s Johankou karty, chodíme do kina, na večeři nebo s kamarády na pivo. Přijde mi to daleko zábavnější.“