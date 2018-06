Šok ve StarDance: Ze soutěže vypadl Brzobohatý, plakaly obě partnerky

Ondřej Brzobohatý patřil po celou dobu k favoritům soutěže. Charismatický tanečník nikdy nezklamal a to ani v kole, kde se tančila samba a salsa. Nikdo proto nečekal, že by mohl vypadnout. Diváci mu ovšem neposlali dost hlasů. To rozplakalo jeho taneční partnerku Evu Krejčířovou i přítelkyni Taťánu Kuchařovou.

"Užil jsem si to, ale budu teď podporovat Taťánu. Takže všichni, kdo jste mi posílali hlasy, posílejte je prosím Taťáně, protože je úžasná," řekl Brzobohatý, kterého v publiku povzbuzovala i jeho matka Hana Gregorová.

"Takhle si představuji, aby sambu tančil chlap," řekl Brzobohatému porotce Chlopčík. Taneční partnerka Ondřeje Brzobohatého plakala i na tiskové konferenci po soutěži.

V první části večera se všechny páry předvedly v sambě. Porota nejlépe ohodnotila Taťánu Kuchařovou a Jana Ondera, kteří byli dokonalí. "Mohu vám říkat sembo?" zeptal se Kuchařové porotce Radek Balaš. Semba totiž znamená "božská tanečnice."

Velkou chválu sklidil i Brzobohatý. "Takhle si představuji, aby sambu tančil chlap," řekl porotce Zdeněk Chlopčík.

Kritiku sklidila hlavně Anna Polívková, která s partnerem Michalem Kurtišem netančila podle poroty sambu. Ona sama ji nazvala "popovou sambou." Anna Polívková ale v soutěži zůstala. Z čehož má radost i její otec Bolek Polívka. "Moc ti to tam sluší, kámoš říká, že tam máš pořád menší a menší nos," komentoval prý její výkony z hospody.

Všechny páry pak přišly na parket znovu, aby zatančily salsu. Tančily najednou a porota posílala do zákulisí ty, které v tomto tanci neuspěly. Zůstali jen Ondřej Brzobohatý a Matěj Ruppert. Nakonec se porota rozhodla, že lepší byl Ondřej Brzobohatý. K postupu mu ale ani to, že se celkově dělil o první místo s Kuchařovou a Ruppertem, nepomohlo. Filmového večera se už zúčastní jen jako divák.

Podívejte se, jak vypadala generální zkouška soutěže StarDance.