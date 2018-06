Ondřej Brzobohatý: Na rozvodu pracuji, další manželství nechci

"Pracuji na tom. Je pravda, že jsem teď zanedbal některé věci, které je třeba předložit k úplnému rozvodu. Ale snad to bude brzo," prozradil Brzobohatý v pořadu Drzá Diana televize Óčka.

S manželkou se vzali v roce 2008 a předtím se znali tři roky. Přestože se rozvádějí, vycházejí prý spolu skvěle.

Ondřej Brzobohatý s manželkou Johanou (2009)

"My se máme totiž rádi, už od začátku našeho vztahu. A rozcházíme se proto, že se máme jenom rádi. Zaplať pánbůh jsme byli tak chytří, že jsme si to dokázali říct a nežili jsme v takové katarzi, že nevíš, co s tím, jestli to má cenu. Myslím si, že je úžasný, že jsme to dokázali," řekl hudebník, který o dalším manželství prý neuvažuje.

"Asi bych se už nechtěl oženit. I když nikdy neříkej nikdy. Ale neplánuji to," prohlásil Brzobohatý.

Moderátorce Dianě Kobzanové také prozradil některé své zlozvyky.

"Často nechávám rozsvíceno na záchodě. A strašně vehementně si myju hlavu. Drásám si ji, že to vypadá, že si sedřu veškerý vlasy. Strašně mě to baví a vydržím to i několik minut. Občas si koušu nehty."