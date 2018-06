Táta mi chybí nejvíc fyzicky, říká Ondřej Brzobohatý

"Chybí mi to, když jsem si do něj mohl bouchnout, když jsem věděl, že se usměje a tu ránu vrátí, protože my jsme se vždycky tvářili, že spolu boxujeme. Boxovali jsme spolu od malička a ten fyzický kontakt chybí nejvíc," řekl na Frekvenci 1 Brzobohatý.

"Co se týká těch psychických a mentálních věcí, tak tam je tak hluboko ve mně, že se dá říct, že mi vůbec nechybí, protože mi dal maximum všeho, co mohl dát. A i jsme si všechno řekli. Nezůstala mezi námi taková ta propast - tohle jsem mu nestihl říct. Možná i díky tomu si myslím, že to daleko lépe a snáz nesu," dodal všestranný umělec, který má kromě hudby a herectví úspěchy i v moderování.

Teď se připravuje na moderování Českého slavíka. "Mám rád čirou improvizaci, ale nejlepší improvizace je ta nazkoušená. Těším se na to už pro ten adrenalin, který mě na tom baví. Já žádné moderátorské ambice nemám, kdybych se tím měl živit, tak se neuživím," říká sebekriticky Brzobohatý.