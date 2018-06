Ondřej Brzobohatý: Pro přítelkyni plánuji roli v klipu

„Plánuji pro ni roli. Bude to jedna z písní mého alba, víc nechci pouštět,“ řekl Brzobohatý v rozhovoru pro Rádio Impuls. Neprozradil ani, jestli bude sám v klipu hrát. Herectví chce v současné době odsunout trochu na druhou kolej.

„Chtěl bych herectví teď trochu upozadit, abych se mohl soustředit na muziku,“ řekl. Kromě turné s deskou a natáčení videoklipu ho čeká také skládání filmové hudby. „Před sebou mám seriál Labyrint a na to se těším, protože to bude a la Angels and Demons, tak to bude takové tajemné a budeme k tomu mít velký symfonický orchestr,“ dodal.

Jeho první deska Identitny se stala platinovou a Brzobohatý sklízí úspěchy i na svém turné. To nenaruší ani nehoda, která se mu stala v pondělí (více čtěte zde).

„Dodávka je na odpis, ale auto je to evidentně dobré, když jsme přežili a zůstali nepoškrábaní, kromě kotníku našeho bubeníka,“ řekl Brzobohatý. Koncert v Novém Jičíně, který museli kvůli nehodě zrušit, nahradí už 26. března.