Ondřej Brzobohatý měl nehodu, s kapelou museli zrušit koncert

8:47 , aktualizováno 8:47

Na dálnici D1 v Brně v pondělí večer havarovala dodávka, ve které jel Ondřej Brzobohatý (32) se svou kapelou na koncert. Do levého pruhu před ně najednou vjel náklaďák a vůz s hudebníky do něj narazil. Řidič pak dodávku stočil do pole.