Ondřej Brzobohatý: Chlap musí mít mužnost v sobě, ta se nedá vycucat

"Já se zásadně nevážím. Protože tvrdím, že si mě váhy neváží. Netuším, kolik jsem shodil. Spíš je to o tom, jak se cítím fyzicky. Když člověk denně trénuje tři nebo čtyři hodiny, tak ta fyzička se zkrátka lepší. Líp se spí, hodně tvrdě a hůř se vstává. Ale ne, právě že se líp vstává. Ale kolikrát musí člověk vstávat hodně brzo," řekl hudebník iDNES.cz.

V taneční soutěži se objeví také Ondřejova přítelkyně, Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Není vyloučeno, že si zatancují společně.

"Prý tam máme nějakou společnou choreografii. Tuším, že to bude valčík. Ale to budeme tančit úplně všichni," prozradil Brzobohatý.

Ondřejův otec Radek Brzobohatý prý měl zaručený recept na to, aby na fotkách pokaždé vypadal mužně. Stačil k tomu levý profil a na tři knoflíčky rozepnutá košile.

"Ano, levý profil je dobrý. Ale nevím, já nad tím moc nepřemýšlím, spíš jsem si dělal legraci. Já si myslím, že chlap v sobě tu mužnost musí tak nějak přirozeně mít, že se nedá vycucat z prstu," řekl Brzobohatý s tím, že on žádný vlastní návod na zapůsobení na fanynky a nyní i porotce nemá. "Žádný speciální recept Ondřeje Brzobohatého. Já co neutančím, to uhraju."

Ondřej Brzobohatý dostal při focení s Benediktem Renčem na hlavu červenou korunu z ostnatého drátu.

Hudebník je jednou z tváří charitativního kalendáře občanského sdružení Art for Life, které už šestým rokem pomocí umění získává peníze na prevenci proti HIV a AIDS. Ondřeje fotil Benedikt Renč a k účasti se nenechal dlouho přemlouvat.

"Nic mě přesvědčovat nemuselo. Ten projekt sám o sobě má význam. Už má určitou historii a pro mě je čest, že se toho můžu zúčastnit. Je to hrozně hezký, hezky udělaný. Má to nějaký účel, který to splňuje," dodal.