Brzobohatý o StarDance: Pro mě je vítěz Taťána, byla preciznější

"Pro mě osobně je vítěz Taťána, myslím si, že je to objektivní. Aničce to moc přeju, je to výborná holka, skvěle tančila a ten její posun byl obrovský. Taťána byla pro mě daleko víc precizní. A asi je to tak, že lidi, protože je to vox populi, se nějakým způsobem víc ztotožní s Aničkou než Taťánou, možná, že ta preciznost je v tomhle státě na škodu," řekl otevřeně Ondřej Brzobohatý, který v šesté řadě StarDance rovněž soutěžil.

V tanci se prý našel, hodně si pochvaluje především kondici. "Moc mě to bavilo, rád budu v tancování pokračovat dál, ale spíš mě teď baví, jak jsem fit a jak fit se cítím a budu to nějak udržovat. Sice to nebudou ty pravidelné tréninky, protože jsme byli skutečně čtyři hodiny denně zavření ve zkušebně a já se chci věnovat i jiným věcem, ale bavilo by mě tančit, když bude čas a chuť," dodal.

Jak mocné jsou divácké sympatie, ví i herečka Dana Batulková, která StarDance vyhrála před pěti lety. "Tady podle mě není vítěz, protože oba ty páry byly skvělé. Třeba když jsem já tehdy vyhrála, tak absolutně nejlepší tanečnicí byla Zuzka Norisová, ale přesto jsem vyhrála," dodala.

Samotná Kuchařová bere druhé místo jako osobní vítězství, ze kterého bude chtít těžit i dál. "Nebýt diváků, nikdy bychom se nedostali do finále, to, že jsem tady mohla být v konkurenci všech párů, je pro mě vítězství. Ano, splnila jsem si všechny ambice, třeba ve fyzičce, byla jsem na sebe tvrdá a strašně jsem se v tom objevila. Pro mě to byl a je splněný sen a realizovat se po sedmi letech v modelingu jinak je fakt příjemné," zdůraznila.

Královna a král tanečního parketu šesté řady StarDance Anna Polívková a Michal Kurtiš (21. prosince 2013)

Na nové královně tanečního parketu Anně Polívkové byla po skončení přenosu vidět velká únava. Pocity štěstí však nechyběly, byť byla na slovo poněkud skoupá. "Mám obrovskou radost a už se těším na večírek." (více o finále StarDance zde)

I šestou sérii taneční soutěže moderovali Tereza Kostková a Marek Eben, kteří se při finálovém večeru rovněž zapotili. Možným selháním v přímém přenosu to ovšem nebylo. "Já jsem se zapotila při pasu doble a hlavně při těch převlecích, protože jsem musela tam a zpátky do šatů během poměrně krátké chvíle, dneska jsme vůbec běhali po ateliéru, jeli jsme to třikrát, takže máme za sebou dost kilometrů. A jinak že by se dělo něco, co mělo být úplně jinak, to se naštěstí v přímém přenosu nekonalo," dodala.

Po skončení pořadu následoval proslov generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, který zdůraznil, že ve StarDance bude chtít pokračovat. "StarDance na obrazovce České televize určitě ještě uvidíte, ale kdy, to vám neřeknu," uzavřel se smíchem.