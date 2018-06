S Taťánou si chceme trsnout tango, nemáme ale čas, říká Brzobohatý

"Je fakt, že když jsme teď oba poučeni odborníky, tančíme často nápaditěji a v mém případě o něco víc sebevědoměji. Objevili jsme, že ve staré kavárně kina Lucerna se každou druhou neděli chodí tančit argentinské tango, a tak si slibujeme, že jen co najdeme společně čas, tak si vyrazíme trsnout," řekl Brzobohatý.

Pár je však zatím pracovně hodně vytížený. Zatímco Miss World 2006 se věnuje své nadaci Krása pomoci a kvůli modelingu často cestuje za oceán, hudebník vydal své první CD Identity (recenzi najdete zde). Přesto si našli chvilku a vydali se na slavnostní večeři v rámci oslav Světového dne Malbecu. K vínu má Brzobohatý velmi blízký vztah.

"Sám jsem ambasadorem Českomoravského vinařského fondu, což je závazek k tomu, abych měl k vínu víc než kladný vztah. A ačkoliv dávám přednost českým a moravským vínům, přiznám se, že právě odrůda Malbecu patří mezi mé velmi oblíbené a navíc se skvěle hodí ke skvělému argentinskému masu," prozradil muzikant.

Lásku k steakům si prý vypěstoval při své návštěvě Argentiny, když před čtyřmi lety v Buenos Aires natáčel televizní pořad.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová v zákulisí StarDance VI (2. listopadu 2013)

"Samo sebou, že jsem tam ochutnal steaky a byl jsem i docela překvapený, že ne vždy to byla trefa do černého. Leckdy jsem narazil na restauraci, kde kvalita masa nebyla nijak výjimečná. Je to jako s pivem v Čechách. Cizinec se klidně nechá zmýlit, že je ve všech hospodách dobré, ale není tomu tak," míní Brzobohatý, který čerstvé argentinské hovězí nakupuje u českého specialisty na jeho dovoz z Jižní Ameriky.