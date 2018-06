Ondřej a Laďka: Scénky domlouváme

ODPOVĚDI MODERÁTORŮ SOUTĚŽE NAJDETE ZDE

Moderátorská dvojice pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar vypadá jako sehraný pár i přesto, že při osobním setkání působí každý úplně jinak. Muzikant Ondřej nemá herecké ani moderátorské ambice. Laďka působí energičtěji. Často se směje, zdá se, jako by účinkování v SuperStar prožívala intenzivněji.



Ondřej Brzobohatý

21 let

I Když Ondřeje Brzobohatého lidé znají hlavně jako moderátora SuperStar, je syn herce Radoslava Brzobohatého především hudebním skladatelem. Účast v soutěži jej inspirovala k napsání písničky Hvězdy, kterou divákům zazpívalo pět zbývajících fianlistů v neděli večer v přímém televizním přenosu.

Jednadvacetiletý Ondřej hrál od mládí na housle i na klavír, nyní studuje už šestým rokem Konzervatoř Jaroslava Ježka. Přitom je šťastný, že může hrát ve dvou kapelách. Skupina Bůhví, jejíž název pochází od stejnojmenné knihy Josepha Hellera, hraje například folk a etno muziku, skupina Pragason pro změnu kubánský jazz.

Lze proto věřit jeho slovům, že nebyl nijak nadšen, když se dozvěděl o vítězství v konkurzu na moderátora SuperStar. „Ze všeho nejdříve jsem myslel na to, že mám v kalendáři různé povinnosti spojené s hudbou, a nebudu mít tedy téměř čas na natáčení,“ podotýká. Do budoucnosti nepočítá s tím, že by se věnoval moderování, nijak jej neláká ani herecká kariéra. Ze všeho nejvíce touží po studiu filmové hudby. „Bohužel se u nás nedá něco takového vůbec studovat. Vysoké školy v tomto směru zcela zaostávají za vyspělými zeměmi, chci jít proto do zahraničí,“ plánuje.





Ladislava Něrgešová

27 let

Ladislava Něrgešová od mládí chtěla být herečkou. Po gymnáziu proto nastoupila na soukromou vyšší odbornou školu herectví. Když pak hledala hereckou příležitost, rozhodla se odejít z Prahy do Horáckého divadla v Jihlavě. Dočkala se několika rolí a zároveň moderování v Rádiu Vysočina. Po návratu do Prahy uváděla v České televizi pořad Letadlo a nyní pokračuje v moderování v rádiu Express. Obešla rovněž tři divadla a nakonec jí nabídli hostování v Činoherním klubu.

Moderování SuperStar ji baví, pokud by přišla nabídka na pokračování, vůbec by neváhala. „Je to neuvěřitelně zajímavá práce, i kdybych už nikdy nic podobného nedělala, byl to obrovský zážitek,“ líčí nadšeně. Zpočátku však měla obavy, zejména když byla u prvních neúspěchů soutěžících, které porota nepustila do dalšího kola. „Možná to tak nevypadá, jsem ale hodně citově založená a strašně jsem to prožívala. Měla jsem opravdu strach, že to psychicky nezvládnu,“ přiznává.

Když SuperStar běžela v televizi poprvé, šla se podívat k rodičům. „Měla jsem strašný strach, jak to bude na obrazovce působit, jakou to bude mít sledovanost. V osm večer jsem jela za rodiči, chtěla jsem vidět reakce normálních lidí. Takže jsem ani tolik nesledovala televizi jako jejich výrazy. Nejdřív z nich vystřelilo, že porota je hrozně drsná a zlá. Já mám naprosto opačný názor a myslím, že i rodiče mi dali nakonec za pravdu,“ tvrdí Laďka.