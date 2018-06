Ondráčková jako řecká královna: sváděl ji rohatý svalnatec

Focení ve Vrtbovské zahradě pod Pražským hradem přihlíželi i turisté, kteří nádherným prostorem, kde se běžně konají svatby a večírky, v neděli dopoledne procházeli.

Ondráčková, která se z dovolené vrátila před pár dny opálená a odpočatá, stála téměř dvě hodiny v kuse v lodičkách s deseticentimetrovým podpatkem na štaflích. Navíc pozorně naslouchala instrukcím fotografa Martina Kámena, a tak se někdy dostala do dost krkolomných pozic. Ve vlasech přitom měla poměrně těžkou vycpávkovou zátěž.

Kadeřnicím Petře Honzové a Beátě Boldišové trval účes přes tři hodiny a kromě Martiných dlouhých vlasů využily i mnoho příčesů. Další hodinu zabralo vizážistce Ivetě Průchové líčení. Výsledek stál ale za to. Marta se v zelených šatech s bohatě zdobeným dekoltem předvedla coby skutečná královna, kterou si chce ukořistit svalnatý muž - býk.

"Příběhem o Minotaurovi jsem se jen volně inspiroval. Nejtěžší bylo sehnat rohy. Nakonec jsem pro ně jel přímo na jatka," popsal náročné přípravy Kámen. Rohatý Míla Vykoukal měl na sobě celou dobu fotografování jen úzkou roušku, která mu zakrývala jen ty nejnutnější partie.

Pro Ondráčkovou nebylo takové focení ničím novým. Artovou fotku si ale zkusila poprvé. "Na práci s Martinem jsem se opravdu těšila a bylo to pro mě okouzlující. Šlo vlastně o divadlo, ale před objektivem," poznamenala moderátorka a herečka. Kámen s Ondráčkovou už několikrát spolupracoval. "Marta je pro mě velmi zajímavý a výrazný typ, dlouho jsem pro ni vymýšlel téma a myslím, že tohle jí opravdu sedlo," doplnil fotograf.

Míla Vykoukal a Marta Ondráčková - za fotoaparátem Martin Kámen

Sedmadvacetiletý umělec měl nedávno před svým objektivem také modelku Renatu Langmannovou a herce Filipa Tomsu. Zahráli si na Šípkovou Růženku a spanilého prince. Tato fotografie bude součástí kalendáře charitativního projektu na boj proti AIDS Art For Life pro příští rok. Snímek s Ondráčkovou zase půjde v rámci Art For Life do dražby. Ještě předtím bude, stejně jako zmiňovaná Šípková Růženka, vystaven od 5. října na Kámenově výstavě Zklamání z ráje v pražské Novoměstské radnici.