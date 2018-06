Matěj to posr.., musí nést následky, říká Dara Rolins o rozchodu

Jak jste se měly s Laurou v Americe?

Měly jsme se hezky, hlavně díky slunci, které nám na rozdíl od Čech svítilo nad hlavou. Pomohlo mi to získat odstup a nadhled nad spoustou věcí, které jsem v jeden okamžik musela v Praze řešit. Nejsem stroj ani superžena a jednoduše mi došly síly a byla jsem bezradná. Zvýšená pozornost, soucit i tlak médií tomu zrovna nepomáhaly. Chtěla jsem si vyčistit hlavu. A jsem přesvědčená o správnosti mého rozhodnutí i v souvislosti s naší dcerou, která je jako houba a všechny energie a vibrace vnímá a zcela přirozeně se jí také týkají. Byl to útěk před lavinou.

Dara Rolins a Matěj Homola

Nacházíte s Matějem způsob, jak komunikovat bez emocí?

Ta celá kauza s Matějem mě moc mrzí. Nechci se svěřovat a řešit náš život přes média. Určitým momentům se nevyhnu a před novináři prostě neuteču. Přesto si však myslím, že hlavně pokud jde o naší dceru, senzace jakéhokoliv druhu není nutná. Byla bych moc ráda, kdyby nechal Matěj emoce za dveřma a přestal mi přes bulvár vzkazovat, co zamýšlí. Nechci s nikým válčit, plně respektuji jeho potřeby i práva. Na druhou stranu je to on, kdo to primárně posr.., zřejmě zkazil, ale to není tak trefné. A tak musí nést určité následky. Chci se dohodnout, Laura je jeho stejně jako moje. Ovšem určitá pravidla a řád musí být pro klid všech, zejména pak Laury, stanovena.

Dara Rolins s dcerou Laurou během pobytu ve Spojených státech

Pokud vím, v Americe jste neplánovaně navázala zajímavé pracovní kontakty. S kým jste se potkala?

Přestože jsem tam nejela navazovat žádné kontakty, potkala jsem na ulici kamaráda a úspěšného producenta Tomiho Popoviče, Slováka působícího v Americe, mimo jiné je to producent posledního alba rappera Rytmuse, a skončili jsme ve studiu. Potkala jsem se i s Marcem Delcorem, což je hudební ředitel Britney Spears či Gwen Steffani, toho času je na turné s mým velkým oblíbencem Usherem. Spíš než navazovala nové, jsem oprášila ty staré kontakty. V L.A. jsem nazpívala první singl z mého připravovaného CD, které produkovala anglická partička Kosheen.

Jak se vůbec vyvíjí podnikání kolem designové značky byDara?

V tuto chvíli se zabýváme dětským nábytkem, který je u značky byDara novinkou. Sedíme s našima truhlářema, vymýšlíme, malujeme. Mám radost, že se naše zboží líbí, proto mě baví sortiment rozšiřovat. Kromě nábytku máme i obrazy, šperky, prostě galerie. Mít přesah a nabízet originální kousky všeho druhu, to je to o co se byDara snaží.

Musím ještě zabrousit k tématu Česká Miss, kterou byste měla moderovat. Už jste si s Michaelou Maláčovou plácly?

To se ještě řeší. V ten večer se uvidíme určitě, jen ještě není jisté v jaké roli. Každopádně se na ten večer už teď nesmírně těším. Michaela je dáma, která má můj obdiv, a Michal Čech, režisér přenosu, je profík a kamarád, se kterým se nebojím vkročit i do jámy lvové (více o moderování České Miss čtěte zde).

Dara Rolins v roli moderátorky

Toho jsme si všimli i na víkendovém Kadeřníkovi roku. Dara jako lvice...

To šlo o lehkou recesi (smích). Kdy jindy než na kadeřnické show může člověk mít na hlavě třeba cukrovou vatu? Moderovat s Jirkou (Mádlem) a Vojtou (Kotkem) byl nezapomenutelný zážitek. Kluci jsou kouzelně pozitivní a přirozeně talentovaní. Smrtící kombinace, které nejde nepodlehnout.