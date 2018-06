V den finále jsem snědla tři tabulky čokolády, přiznala Miss Chlebovská

"Hodně sportuji, snažím se jíst relativně zdravě, ale tím netvrdím, že si občas nedopřeji něco nezdravého a pěkně tučného. Také miluji čokoládu, kterou si dopřávám skoro každý den, a přiznám se, že v den finále jsem snědla hned tři tabulky," přiznala Chlebovská.

On-line rozhovor s Českou Miss 2012 Odpovědi Terezy Chlebovské čtěte zde

Jejím snem ale není modeling. Ráda by byla zpěvačkou a věří, že jí k tomu vítězství v Miss pomůže. "Nic konkrétního pro to ale nedělám, nechám to plynout."

V nejbližších dnech ji čeká řada rozhovorů a focení. Na mediální smršť, která se kolem ní rozpoutala, se cítí být připravená. "Budu se snažit vše zvládnout se ctí tak, abych se sama za sebe nemusela stydět a byla se sebou spokojená," předsevzala si.

Kromě povinností má ale před sebou také dovolenou v Dominikánské republice. Sama zatím netuší, s kým pojede. Partnera totiž nemá.

"Vnímám to jako výhodu, protože mě aspoň nepostihne ta missí nemoc," smála se Chlebovská. Českou Miss 2012 si dle jejích slov získá inteligentní gentleman, který bude samostatný a hlavně ji bude mít rád.