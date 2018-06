Omluvy celebrit: za marihuanu, nevěru, či přirovnání dcery k praseti

Když se na internetu objevilo video, na němž členové kapely One Direction Zayn Malik (21) a Louis Tomlinson (22) kouří jointa, vyvolalo to mezi fanoušky a hlavně fanynkami poprask. Někteří hrozili bojkotem chlapecké kapely. Napětí se snažili zachránit jiní členové skupiny, třeba Liam Payne (20), který prohlásil, že musí všichni ještě dospět. Podpořil je také obávaný kat talentových soutěží Simon Cowell.

O malérech Justina Biebera (20) média poslední dobou píšou více než o jeho zpívání. Naposledy se kanadský zpěvák omlouval za rasistické vtipy. "Je mi to moc líto. Beru všechna svá přátelství s lidmi všech kultur velmi vážně a omlouvám se za páchání trestné činnosti, nebo zranění někoho mým dětským a neomluvitelným chováním," prohlásil Bieber.

Omluvy nevěrníků

Mezi veřejně propírané omluvy patří sypání si popela na hlavu zadané herečky Kristen Stewartové (24) a ženatého režiséra Ruperta Sanderse (43). Oba v roce 2011 společně podvedli své tehdejší partnery, za což se jim veřejně omluvili.

"Hluboce lituji, že jsem ublížila a zahanbila své blízké a všechny, kterých se to dotklo. Tato chvilková nerozvážnost ohrozila nejdůležitější věc v mém životě, osobu, kterou miluji a vážím si ji, Roba. Miluji ho, a je mi to moc líto," adresovala herečka omluvu Robertovi Pattinsonovi. Ani to ovšem nepomohlo a její vztah i režisérovo manželství skončili.

Za nevěru v roce 2009 se omlouval i golfista Tiger Woods (38). Když se provalilo, že několik měsíců podváděl manželku, tak se na jistý čas stáhl z veřejného života. Po pár měsících v únoru 2010 uspořádal tiskovou konferenci a omluvil se. "Byl jsem nevěrný. Měl jsem aféry. Podváděl jsem. To, co jsem udělal, bylo nepřijatelné a já jediný jsem na vině," prohlásil sportovec.

Omlouval se také herec Hugh Grant (53), když ho v roce 1995 na parkovišti přistihli s prostitutkou Divine Brownovou. Později v rozhovoru v The Tonight Show prohlásil, že toho lituje. "V životě víte, že některé věci jsou dobré a jiné špatné. Já jsem udělal špatnou věc. A tady to máte," řekl herec, který dostal pokutu a podmínku.

Bitka, alkohol, urážky

Za zbití své přítelkyně Rihanny (26) se v únoru 2009 omlouval Chris Brown (25). "Kéž bych měl šanci znovu prožít těch pár chvil, ale bohužel nemůžu. Řekl jsem Rihanně nesčetněkrát a vám dnes říkám také, že toho opravdu, opravdu lituji," prohlásil rapper, který za napadení dostal podmínku a po jejím porušení šel do vězení.

V roce 2007 se řešila omluva Aleka Baldwina (56). Svou tenkrát jedenáctiletou dceru Ireland nazval v telefonu "bezohledným primitivním prasetem" a dodal, že "nemá mozek, nebo slušnost jako lidské bytosti". Herec to později omlouval stresem a bojem s exmanželkou Kim Basingerovou.

Alec Baldwin a jeho dcera Ireland, které jako malé vynadal, že je primitivní prase. Kanye West přerušil děkovnou řeč Taylor Swiftové. Beyoncé podle něj měla lepší video.

Mel Gibson (58) čelil veřejné kritice v roce 2006, kdy byl zatčen za řízení pod vlivem alkoholu a opilý nadával na Židy. Podle policie prohlásil, že "Židé jsou zodpovědní za všechny války na světě." Omluva přišla hned další den, ale hollywoodští umělci jistou dobu vyzývali k bojkotu Gibsona.

Za nepřístojnosti, nadávky a výhrůžky policistům se v televizi veřejně omlouvala také herečka Reese Witherspoonová (38). S manželem Jimem Tothem je zastavila hlídka. Herečka se oháněla svým jménem a policistovi radila, aby si zjistil, kdo je. Později v pořadu Good Morning America přiznala, že měli vypito. "Nemám ponětí, co jsem říkala v noci. Viděl jsem, že zatýkají mého manžela a doslova jsem zpanikařila. A řekla jsem všechny ty šílené věci," dodala.

Kanye West (36) v roce 2009 přerušil děkovnou řeč kolegyně Taylor Swiftové (24) na MTV Video Music Awards s tím, že Beyoncé podle něj měla nejlepší video. Po kritice se omluvil zpěvačce i její matce v televizní The Tonight Show. O rok později to však udělal znovu.