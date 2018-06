Olympionička Samková: Jsem už alergická na otázku, kde mám knírek

„Jsem už lehce alergická na to, když někam přijdu a oni se mě ptají: Kde máte knírek? Já ho normálně nenosím, nosím ho jen na závody. Ale líbí se mi, že se to chytlo,“ říká Samková, která se teď musí kvůli sponzorům ukazovat na řadě akcí jako byla teď Aygo x-Párty ve Žlutých lázních. Radost z toho nemá.

„Ono to vypadá, že jsem úplně v klidu, ale někdy mám krizovku, dojde mi to večer, kdy sedím a říkám si - tak už tři měsíce tady takhle šaškuju a štve mě to. Ale myslím, že život se mi nějak nezměnil, jen že musím jezdit na víc takovýchto akcí a poznávají mě lidé,“ říká olympionička, kterou náhlý zájem o její osobu dokonce donutil přemýšlet o tom, zda se měla o zlatou medaili vůbec snažit.

„Dva dny po olympiádě jsem si říkala, že jsem se na to měla vyprdnout. Všude byly miliardy článků a mně to bylo nepříjemné a to jsem byla ještě v Soči, nebyla jsem u toho přímo v Čechách,“ přiznala.

Hlavně články v bulvárních denících ji netěšily a vůbec nechtěla být všem lidem na očích. Nakonec se ale rozhodla, že toho využije pro dobrou věc a pokusí se svým příkladem přivést víc dětí ke sportu.

„Chci to dělat nenásilnou formou. Nechci jim říkat, že já jsem tady ta nejlepší na světě a měla jsem samé jedničky a nic jsem jako dítě neukradla a byla jsem ta nejhodnější na světě, protože to není pravda. Já byla největší spratek. Když chodím na ty besedy, tak jim říkám, že já taky měla pětky a utíkala ze školy. Nesnažím se jim mazat med kolem huby, že se musí všechno dodržovat, protože já taky nemám ráda, když se vše dodržuje. Takže dětem říkám, aby to braly vyzevleně, ale když o něco jde, tak aby v tu dobu začaly uvažovat normálně a zdravě,“ říká Samková.