Olympic trénuje v posilovně

"Samozřejmě se teď věnuji především muzice, a musím říci, že strašně vehementně. Máme s kapelou jednu zkoušku za druhou a dokonce jsme si už odbyli předpremiéru výročního programu v Toužimi," prozradil Janda. Jak dodal, na kytaru teď cvičí denně, což běžně nedělá. "Kromě toho ale také běhám a cvičím s činkami, snažím se hubnout, abych se dostal do optimální kondice, abych ty dvě a půl hodiny na pódiu vydržel v dobré pohodě."Svého kapelníka následovali i ostatní členové Olympiku. "Aniž bychom se nějak domluvili, zjistili jsme, že všichni děláme prakticky totéž. Ono totiž pódium bude hodně veliké a občas ho budu muset přejít. Netvrdím, že přeběhnout, ale těch kroků udělám určitě víc, než na nějakém malém jevišti. Navíc emoce budou silnější a vím, že dokážou člověka oslabit," dodává Janda, který už velkých koncertů zažil stovky.Na koncertech pochopitelně zaznějí především písničky, bez nichž by koncert Olympiku nebyl koncertem Olympiku, tedy ty nejznámější. "Máme ale také písničky, které my sami hrajeme rádi. Jsou to spíše muzikantské věci, než nějaké šlágry. Není jich moc, jsou spíše oddechové, aby se divák nadechl a mohl se pak znovu s námi spojit. Mluveného slova bude málo. Doufám, že nebudu užvaněný, protože si myslím, že lidé přijdou hlavně na písničky," věří Janda.Mimořádné má být i podiové provedení koncertů, které se uskuteční pod názvem Ferona Tour - Olympic 40. "Všechno prozradit nemohu, protože to budou překvapení. Navíc ještě nevím, jestli všechno dopadne tak, jak má," říká opatrně Janda. "Já bych měl jezdit asi v sedmimetrové výšce nad publikem s kytarou a hrát svou oblíbenou instrumentálku. Ta bude pro ty, kdo se čtyřicátin Olympiku nedožili.Kromě toho bude za jevištěm velké plátno, na kterém se občas promítnou záběry, které mají nějaký vztah ke kapele, nebo třeba jen barevné koláže k některým písničkám. A o tom, že budeme mít nejsilnější zvukovou aparaturu a největší světelný park v naší historii, nemusím snad ani hovořit," podotkl s hrdostí Petr Janda.