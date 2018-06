OBRAZEM: Královské páry, které se daly dohromady na olympiádě

16:32 , aktualizováno 16:32

Princ a neurozená dívka se potkali na olympiádě, zamilovali se do sebe, vzali se a žili šťastně až do smrti. Tak nějak by mohla vypadat moderní pohádka, která se s menšími obměnami doopravdy stala, a to hned několikrát. Podívejte se na královské dvojice, které se poznaly na olympijských hrách.