Olšovský si ničí nervy. Kvůli Za 5 dvanáct

"Jsou od nás, z Karlína," vysvětluje Olšovský. S jednotlivými členy kapely se zná z Hudebního divadla Karlín a každý víkend má vedle nervů také velké obavy o jejich další účast v soutěži. Proč?

"Jsou to hrozné nervy. Pořád někde straší bookmakeři, že mají špatný kurz a tak podobně. Oni jdou naštěstí pořád dál a dál a jsou stále zábavní, tak se mi to alespoň zdá od začátku." Sám herec by se do podobné soutěže nikdy nepřihlásil. "Ať se to nikdy nestane! Tohle bych nikdy nezvládl, sice také zpívám, ale na úroveň takovéhle soutěže to není," přiznává.

Odpadlíci, skupina Divoký kočky a Dante, byli v zákulisí smutní. Nejvíc Dante, který naznačil jistou nespravedlnost ze strany soudce večera, Gábiny Osvaldové. "Nechci říct, že Gábina Osvaldová je ovlivňovaná Ondřejem Soukupem, protože nechci nikoho obviňovat. Ona ví sama, jestli to tak je, nebo není," říkal s hořkostí v hlase.

Pookřál v momentě, kdy si měl říct, jaký producent by se mu líbil. "Timberlake! Ne, to je vtip. Ale breaky s Justinem by byly super! Uvidíme, jestli se budeme někomu líbit a přijdou nějaké nabídky," dodává nakonec s úsměvem Dante.

V pondělí večer se spolu se svými kolegyněmi z kapely a kamarády ze soutěže naposledy rozloučil v Coctail baru pražského klubu Retro Music Hall. Užil si tu mimo jiné i koncert kapely No name, která tady křtila svoji novou desku.