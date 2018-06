Olšovský plánuje dovolenou a uzavření registrovaného partnerství

"Už jsme o tomhle důležitém kroku našeho života mluvili loni, ale protože chci udělat velkolepý mejdan pro všechny známé, na který scházely peníze, odložili jsme to o rok. Teď to opravdu visí ve vzduchu a uvidíme, kdy to spadne," říká se smíchem Olšovský.

Momentálně se ale nejvíc těší na dovolenou. "Vypnu a konečně zapomenu na práci a budeme si užívat jeden druhého. Moc času jsme na sebe za ten rok taky neměli. Kdo ví, jestli na nás nebude mít léto a dovolená natolik blahodárný účinek, že do toho letos konečně praštíme."

Kde bude herec, jehož diváci znají například ze seriálu Ošklivka Katka a z her Nerušit, prosím! a Song pro dva, které hraje v Divadle Na Fidlovačce, čerpat energii do další sezony, se ještě uvidí. Už dlouho touží projet křížem krážem Švédsko, ale také by rád v rámci jedné dovolené stihl navštívit víc zemí. Užije si možná obojí.

"Do Švédska bych moc rád, asi tam vyrazíme autem. To bude naše letní dovolená. Plánujeme ale pomalu také tu zimní, a protože mi už pár známých vyprávělo o možnosti skvělého odpočinku na zaoceánském parníku, který je takovým malým městem, uvažujeme vážně o tom, strávit volno plavbou a ještě si přitom užívat luxusu, který je tu všem za příznivou cenu nabízen. Můžu se tam klidně jít podívat do divadla a do kina, chodit do restaurací a obchodů nebo se jen tak válet u bazénu či ve wellness. Navíc během plavby navštíví člověk více než pět států. To by mě určitě bavilo. Uvidíme," uzavírá Olšovský.