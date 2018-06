Výsledky už totiž byly dávno známy, rozhodli o nich čtenáři jistého internetového portálu pro homosexuály. Pro ně je nejsympatičtější osobností Lumír Olšovský, známý jako módní návrhář Pipinka ze seriálu Ošklivka Katka. Seriál Primy je podle něj také důvodem, proč si teď užívá slávy.

VIDEO: Olšovský je gayem roku, Hranáčovi zbyl striptýz a Britney Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Ošklivce Katce vděčím za to, co se teď kolem mě děje. I když se jako herec živím léta, hraju v Hudebním divadle v Karlíně, v Divadle Na Fidlovačce a jezdím po republice s vlastní hrou, začalo se o mně pořádně vědět až díky roli Pipinky. Mám tu roli mimochodem moc rád a hodně mě celý seriál baví," prohlásil krátce po převzetí cen Olšovský. Byl mezi nimi i šek na deset tisíc korun, za nějž si mohl vybrat spodní prádlo.



Na pánské přehlídce vystoupil i Filip Trojovský, známý z reality show Big Brother.

Vybráno očima už prý měl, pečlivě totiž sledoval módní přehlídku, která byla součástí programu. Dokonce si některé modely zvěčnil na telefon, to aby svému příteli Pavlovi přinesl domů ukázat obrazový materiál. Pavel Bár, divadelní historik a již sedm let partner Olšovského, totiž zůstal doma s angínou.



Eva Aichmajerová a Agáta Hanychová.



Akci, nad níž převzala záštitu europoslankyně Jana Bobošíková, která dorazila s manželem a dcerou, moderovala dvojice Agáta Hanychová a Eva Aichmajerová. "Je to naše první společná zkušenost," uvedly dámy. Agáta ten den slavila svátek a Eva jí poděkovala, že ho slaví prací.



Jana Bobošíková s manželem a dcerou.

O největší show se postaral stále stejně hubený a podle svých slov už jedenáct měsíců zamilovaný Martin Hranáč. Nejprve předvedl travesti show a zazpíval píseň od Britney Spears, pak se pustil do striptýzu. Slipy, které zakrývaly jen to, co opravdu musely, nakonec nesundal.



Striptýz exVyVoleného Martina Hranáče

Cenu si odnesl v dalších kategoriích i fotograf Robert Vano, organizátor charitativních akcí David Novotný a za osobnost-ženu také Eva Aichmajerová. Ta svoji kytičku věnovala své všudypřítomné mamince. Všem vítězům zazpívali Leona Černá, Vlasta Horváth a David Gránský.