Olsenová zastiňuje Hiltonovou

"Víc než studiu se věnuje mimoškolním aktivitám," konstatuje dobře informovaný list New York Post a připomíná, že se v tisku se objevily nejen spekulace o tom, že Mary-Kate trpí anorexií, ale i o předávkování kokainem, kvůli němuž musela být hospitalizována.

"Především je však chorobně posedlá muži," naznačují její blízcí.

Od příchodu do New Yorku v září letošního roku vystřídala již několik milenců. Největší mediální pozornost vyvolala její krátká aféra se šestadvacetiletým podnikatelem Ali Fatourechim, v současné době plní stránky bulvárních periodik pikantními detaily o svém poměru se slavným mužským modelem Karlem Lindemanem.

"Zdá se, že víc než o získání akademického titulu jí jde o to, trumfnout ve sbírání mužských skalpů americkou královnu mejdanů Paris Hiltonovou," soudí spolužáci Mary-Kate.

To prý nebude až tak obtížné, neboť dědička hiltonovských milionů Paris oznámila, že do dvou let definitivně skončí s výstředním životem, provdá se a založí rodinu.