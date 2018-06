Olomoucká zoo tajila útěk dvou šelem

"Před třemi týdny nám utekli dva dhoulové; jednoho se nám podařilo odchytit hned, ale zvíře z šoku zemřelo. Mysleli jsme, že i druhé zvíře je někde v blízkosti. Naši chovatelé proto nastražili lapáky, ale nepodařilo se jim dhoula najít. Neoznámili jsme to proto, že zvíře je plaché a taková malá šelma by nikomu neublížila," řekla mluvčí zoo Hana Labská.

Dhoul, který může vážit až 25 kilogramů a je dlouhý 150 centimetrů, loví antilopy nebo prasata, ve smečce je ale schopen ulovit i tygra.

Olomoucká právnička Julie Xinopulosová tvrdí, že zoologická zahrada zanedbala své povinnosti. "Domnívám se, že pracovníci zahrady by měli absolutně vědět, jaká zvířata má a která jim utekla. Měli by přitom o útěku šelem informovat veřejnost, vždyť po zahradě se přeci pohybují i malé děti. Zanedbali své povinnosti," míní právnička.

Zvířata zoologické zahradě utekla v okamžiku, když je chovatel přemísťoval z jednoho výběhu do druhého. Na útěku přitom zdolala více než třímetrový plot s elektrickým ohradníkem. Vedení zahrady nyní kolem výběhu zvířat tento ohradník ještě posílilo.



Ředitel zahrady se přitom o celé záležitosti dozvěděl až dnes. "Nevěděl to. Naši ošetřovatelé si mysleli, že šelmu chytí, tak mu to neoznámili," dodala mluvčí.

Dva samce, kteří z klece utekli, získala olomoucká zahrada darem z Prahy a Dortmundu. Ze sedmičlenné smečky jí nyní zbylo pouze pět zvířat.

Bolek šelmu zastřelil 13. července. Zprvu se domníval, že se mu podařilo ulovit lišku. "Pozval jsem ke konzultaci také odborníky. I když zvíře vypadalo jako liška, byl to podle zubů dhoul," řekl Bolek. Lebku zvířete si muž vypreparoval.