Kojení je ta nejpřirozenější věc na světě, míní Olivia Wilde

„Focení s Otisem bylo perfektní, protože každý můj nynější portrét by nebyl kompletní bez mé identity matky. Kojení je ta nejpřirozenější věc. Teď to vypadá, jako by Otis měl být napořád na mé hrudi,“ řekla časopisu Wilde (snímky najdete zde).

Herečka se řadí mezi známé matky, které podporují kojení. Na Twitteru zveřejnila fotku se synem, k níž napsala: „Otis si objednal mléčné koktejly. Naštěstí jsem nějaké u sebe měla. Pak se vyčural na mé šaty. Hodný kluk.“

Olivia se prý nebojí, že by rodině musela obětovat kariéru. Měla dobrý vzor v matce Leslie Cockburnové, která je producentkou.

„Moje máma je úžasná pracující matka. To mě inspirovalo, když jsem byla těhotná. Nechtěla jsem obětovat sama sebe jen proto, že se stanu matkou,“ prohlásila hvězda seriálu Dr. House, která má dítě se snoubencem Jasonem Sudekisem.

Mezi další celebrity, které nemají problém ukázat se při kojení, patří Gisele Bündchenová, Miranda Kerrová, nebo Gwen Stefani (více zde).