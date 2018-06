Hvězda seriálu Dr. House Olivia Wilde je těhotná

"Jsou neskutečně šťastní. Jsou velmi nadšení, že přivítají nového člena do své rodiny,“ svěřil mluvčí páru magazínu People.

Devětadvacetiletá Olivia potkala o devět let staršího kolegu při natáčení Saturday Night Live v roce 2011, půl roku poté už byli oficiálním párem.

Olivia Wilde a Jason Sudeikis (29. prosince 2012) Olivia Wildeová a její snoubenec Jason Sudeikis

"James to s dětmi tak skvěle umí. Sama nemám žádné omezující vize, kolik dětí budeme mít, ale tři se mi libí jako docela dobrá partička,“ svěřila nedávno Olivia při rozhovoru o dětech.

Svatbu snoubenci plánují na příští jaro. Bude to v životech obou už podruhé. Olivia byla osm let provdána za Itala Taa Ruspoliho, zatímco Jason žil šest let v manželství s Kay Cannonovou.