Herečka Olivia Newton-Johnová bojuje s rakovinou již potřetí

„Můj manžel je tu pro mě doslova každou minutu. Je mi stále nablízku, je velice nápomocný a ohromně mě podporuje. Věřím, že nad rakovinou znovu zvítězím. Je to mým cílem,“ řekla herečka v rozhovoru pro australskou televizi.



Poprvé lékaři diagnostikovali Newton-Johnové rakovinu prsu v roce 1992. Tehdy nádorové onemocnění s pomocí lékařů porazila a začala propagovat důležitost včasných mamografických vyšetření. Léčila se v Melbourne, kde po ní následně bylo pojmenované výzkumné středisko Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre.

Onkologické onemocnění se herečce vrátilo v roce 2013, kdy se metastázy rozšířily i do ramene. Lékaři na to přišli při vyšetření po hereččině dopravní nehodě. Tuto skutečnost však Newton-Johnová před veřejností tajila. „Nechtěla jsem o tom mluvit. Říkala jsem si, je to můj život a rozhodla jsem se nechat si tuhle zprávu pro sebe,“ řekla Newton-Johnová v pořadu Sunday Night.

O navracející se nemoci promluvila herečka loni, kdy prozradila, že je opět nemocná a že nádor z prsu metastázoval i do spodní části páteře.

Newton-Johnová kvůli tomu musela zrušit své turné po Americe a Kanadě. V jednom z rozhovorů se tehdy svěřila, že od bolesti si pomáhá léčivým konopím, které pro ni pěstuje přímo její manžel John Easterling (65), aby jí pomáhal tlumit silné bolesti během léčby.