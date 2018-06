VIDEO: Olivia Newton-Johnová vypadá lépe než její plastiková dcera

Olivia Newton-Johnová se rozhodla oslavit 35. výročí svého filmu Xanadu právě předělávkou hitu Magic, který se nově jmenuje You Have To Belive.

Zatímco Olivia zpívá v decentních krajkových bílých šatech, její dcera Chloe ve videu vystřídá několik kostýmů, od bílých šatiček až po upnutý korzet s vysokými koženými holinkami. Excentrický vzhled blondýnky doplňují výrazné modré kontaktní čočky.

Videoklip se natáčel v losangeleském nočním klubu Share a v Neon Muzeu. O remix se postaral producent Dave Aude. Jde o první hudební videospolupráci matky s dcerou. Obě se ovšem na pódiu i na plátně spolu objevily už několikrát, například ve filmu A Christmas Romance v roce 1994.

Chloe Lattanzi je jedinou dcerou australské herečky a zpěvačky Olivie Newton-Johnové. Jejím otcem je italský herec Matt Lattanzi, s nímž se hvězda muzikálu Pomáda rozvedla v roce 1995.

Chloe se už v minulosti snažila prorazit coby zpěvačka. V roce 2007 jí dokonce nabídli smlouvu s nahrávací společností, kterou ale musela odmítnout. Od patnácti let trpěla anorexií a měla také problémy s drogami a alkoholem. Právě kvůli léčbě nedošlo k vydání debutového alba.

Blondýnka se svým vzhledem zjevně stále není úplně spokojená. Kvůli plastickým operacím se začíná měnit v umělohmotnou pannu. Její matka je ale ráda, že znovu začala pracovat. Někdy ale prý má strach, že se dceřiny potíže mohou vrátit.

„Jsem si jistá, že být dítětem slavných rodičů je v některých ohledech obtížné. Musí zjistit, kým je a kým chce být. Myslím ale, že Chloe na to už přišla,“ uvedla Newton-Johnová.