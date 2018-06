Olivia Newton-Johnová: Brala jsem antidepresiva, abych mohla žít dál

Olivia Newton-Johnová v 70. letech zazářila po boku Johna Travolty v muzikálu Pomáda. Australská rodačka to však neměla v životě zrovna lehké. V roce 1992 jí diagnostikovali rakovinu prsu. O tři roky později se rozvedla s prvním manželem Mattem Lattanzim.

Další ranou bylo zmizení jejího milence Patricka McDermotta. Ztratil se beze stopy při výletě na ryby v roce 2005. Pár spolu žil devět let. Později se ozval muž, který tvrdil, že je ztraceným partnerem zpěvačky (více zde).

Kromě toho její sedmadvacetiletá dcera Chloe trpěla poruchou příjmu potravy. Newton-Johnová také několikrát absolvovala terapii. Během těžkých chvil v životě to prý potřebovala a dávalo jí to sílu.

"Byla to velmi těžká doba. Brala jsem prášky, dokud jsem opět neviděla světlo, a pak už ne. Nechtěla jsem být na nich závislá. Proto jsem přestala," cituje herečku list Daily Mail.

Nyní je však opět šťastná. Jejím manželem je o čtyři roky mladší podnikatel John Easterling. Loni se po více než třiceti letech znovu sešla s Johnem Travoltou, aby nazpívali a nahráli společný klip k písni I Think You Might Like It. Ta se objevila na jeho vánočním albu (více zde).